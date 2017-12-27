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Balkan Türklerinden Köşker'e ziyaret

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu, Gebze Şube Başkanı Selçuk Karadeniz, belediye meclis üyesi Ergün Kahraman ve yeni yönetimleri Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti.

Balkan Türklerinden Köşker'e ziyaret

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:03

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu, Gebze Şube Başkanı Selçuk Karadeniz, belediye meclis üyesi Ergün Kahraman ve yeni yönetimleri Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Genel Başkan Çolakoğlu Başkan Köşker’e desteklerinden ötürü teşekkür etti, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Köşker yeni yönetime çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Köşker’in bir sonraki konukları ise Kocaeli Erzurumlular Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, belediye meclis üyesi Kerim Büyükgöz ve federasyon yönetimi oldu. Federasyon Başkanı Tekin Dursun Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i 13 Ocak Cumartesi günü Gebze Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek olan 10. Yıl etkinliklerine davet etti. Davetten ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Köşker davet için teşekkür etti. Her iki ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. 

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