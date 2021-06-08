Ballıkayalar Tabiat Parkı Yok Oluyor

5 Haziran Dünya Çevre Günün haftasının kutlandığı bu günlerde Kocaeli Milletvekilleri Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanına Ballıkayalar Tabiat Parkı Mektubu .

Türkiye’nin en çok tanınan Gebze Ballıkayalar tabiat parkında büyük bir çevre felaketi yaşanıyor .

Gebze ve Büyükşehir Belediyeleri sorumluluk alanı içinde olan Kocaeli’nin Tatih ve kültür turizminde marka değeri olan Ballıkayalar tabiat parkında asırlık Çınar ağaçları kuruyor bazı Çınar ağaçları kesilmiş durumda

Ballıkayalar tabiat parkının suyu sürekli azalıyor su kirli akıyor tabiat parkın da yavan hayatı her geçen gün yok okuyor

Ballıkayalar tabiat parkının 40 yıldır canlı şahidi olan gazeteci ve belgeselci olarak başta Kocaeli milletvekilleri vali ve Büyükşehir Belediye başkanını gazeteci ve belgeselci olarak kamuoyu adına ballıjayalara davet ederek ballıkayalara sahip çıkıp korunmasını istiyorum .

Ballıkayalar tabiat parkı İle ilgili Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak yıllar önce çektiğim belgesel görüntüleri ilgili ve yetkililerin bilgisine sunuyor bu günkü Ballıkayalar İle karşılaştırılmasını istiyorum

Tarih kültğr ve doğal değerlerimize sahip çıkıp korumak her şeye sahip olmaktır

Tarih ve kültürümüze sahip çıkalım

Tabiatı koruyup geleceğe emanet edelim