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Ballıkayalar Tabiat Parkı Yok Oluyor

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Ballıkayalar Tabiat Parkı Yok Oluyor

08 Haziran 2021 Salı 11:58


5 Haziran Dünya Çevre Günün haftasının kutlandığı bu günlerde Kocaeli Milletvekilleri Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanına Ballıkayalar Tabiat Parkı Mektubu .
Türkiye’nin en çok tanınan Gebze Ballıkayalar tabiat parkında büyük bir çevre felaketi yaşanıyor .
Gebze ve Büyükşehir Belediyeleri sorumluluk alanı içinde olan Kocaeli’nin Tatih ve kültür turizminde marka değeri olan Ballıkayalar tabiat parkında asırlık Çınar ağaçları kuruyor bazı Çınar ağaçları kesilmiş durumda
Ballıkayalar tabiat parkının suyu sürekli azalıyor su kirli akıyor tabiat parkın da yavan hayatı her geçen gün yok okuyor
Ballıkayalar tabiat parkının 40 yıldır canlı şahidi olan gazeteci ve belgeselci olarak başta Kocaeli milletvekilleri vali ve Büyükşehir Belediye başkanını gazeteci ve belgeselci olarak kamuoyu adına ballıjayalara davet ederek ballıkayalara sahip çıkıp korunmasını istiyorum .
Ballıkayalar tabiat parkı İle ilgili Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak yıllar önce çektiğim belgesel görüntüleri ilgili ve yetkililerin bilgisine sunuyor bu günkü Ballıkayalar İle karşılaştırılmasını istiyorum
Tarih kültğr ve doğal değerlerimize sahip çıkıp korumak her şeye sahip olmaktır
Tarih ve kültürümüze sahip çıkalım
Tabiatı koruyup geleceğe emanet edelim
Gebze bölgesinin çevre ve su kirliliği ile ilgili yıllardan beri gazeteci ve Brlgedelci olarak çalışmalar tapıyoruz. 1990 yılın da 31 yıl önce Muallim köy dil deresi ile ilgili su kirliliği ile ilgili TRT muhabşri olarak yayınlanmasına öncülük ettiğim 31 yıl önce TRT programını birlikte izleyelim
Ballıkayalar Tabiat Parkı ile İlgili Görsel Haber
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