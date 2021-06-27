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Ballıkayalar Tabiat Parkı Yok Oluyor

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın Ballıkayalar ile ilgili yazısını sizlerle paylaşıyoruz.

Ballıkayalar Tabiat Parkı Yok Oluyor

27 Haziran 2021 Pazar 12:47


Kocaeli Dilovası Demlrciler Köyünde Ballıkayalar tabiat parkının su kaynağının nasıl kirletildiği Türkiye gündemine geldi .
   Ballıkaya Tabiat Parkı yok olmaması için çalışma başlatmalı . Ballıkayalar  tabiat  parkına sahip çıkılmalı .
Marmara denizi ve izmit körfezinde deniz salyası çevre felaketinin gündemde olduğu bu günlerde Ballıkayaların kirletilmesi tepkilere neden oluyor. 
Kanal 7 tv'de Cumartesi günü saat 11:30'da yayınlanan  gündüz gece programında Kocaeli Dilovası ilçesinde Ballıkayalar  tabiat parkının  su kaynağının nasıl kirlendiği  Demirciler köyünde çiftçilik yapan  Davut adlı vatandaş tarafından   Kanal 7 tv'ye anlatılan bölüm Gebze gazetesin de  www.gebzegazetesi.com canlı yayının da .
https://fb.watch/6mJn_PK0WA/

Ballıkayalar tabiat parkında çok büyük çevre kirliliği yaşanıyor.  Su kirli akıyor çok sayıda Çınar ağacı kurumuş 
Cumartesi günü kanal 7 tv'de Ballıkayalar tabiat parkının su kaynağı İle ilgili  Demlrciler köyünden bir vatandaş İle yapılan söyleşi yayınlandı 
Gazetemizdede  yer verdik 
Ballıkayalar tabiat parkı ile ilgili  Devlet  Su İşleri Genel Müdürlüğü  Milliparklar genel müdürlüğü  çevre ve şehircilik  Bakanlığı  Kocaeli  valiliği ve Kocaeli Büyükşehir ekipleri Türkiye’nin en çok tanınan Kocaeli Gebze Ballıkayalar tabiat parkı ile ilgili geniş bir rapor hazırlayarak çevre kirliliğinin önlenmesi için önlem alınmalı.
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