Ballıkayalar Tabiat Parkı Yok Oluyor

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın Ballıkayalar ile ilgili yazısını sizlerle paylaşıyoruz.





Kocaeli Dilovası Demlrciler Köyünde Ballıkayalar tabiat parkının su kaynağının nasıl kirletildiği Türkiye gündemine geldi .

Ballıkaya Tabiat Parkı yok olmaması için çalışma başlatmalı . Ballıkayalar tabiat parkına sahip çıkılmalı .

Marmara denizi ve izmit körfezinde deniz salyası çevre felaketinin gündemde olduğu bu günlerde Ballıkayaların kirletilmesi tepkilere neden oluyor.

Kanal 7 tv'de Cumartesi günü saat 11:30'da yayınlanan gündüz gece programında Kocaeli Dilovası ilçesinde Ballıkayalar tabiat parkının su kaynağının nasıl kirlendiği Demirciler köyünde çiftçilik yapan Davut adlı vatandaş tarafından Kanal 7 tv'ye anlatılan bölüm Gebze gazetesin de www.gebzegazetesi.com canlı yayının da .

https://fb.watch/6mJn_PK0WA/





Ballıkayalar tabiat parkında çok büyük çevre kirliliği yaşanıyor. Su kirli akıyor çok sayıda Çınar ağacı kurumuş

Cumartesi günü kanal 7 tv'de Ballıkayalar tabiat parkının su kaynağı İle ilgili Demlrciler köyünden bir vatandaş İle yapılan söyleşi yayınlandı

Gazetemizdede yer verdik