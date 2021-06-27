Ballıkayalar Tabiat Parkı Yok Oluyor

Kocaeli Dilovası Demlrciler Köyünde Ballıkayalar tabiat parkının su kaynağının nasıl kirletildiği Türkiye gündemine geldi .
Ballıkaya Tabiat Parkı yok olmaması için çalışma başlatmalı . Ballıkayalar tabiat parkına sahip çıkılmalı .
Marmara denizi ve izmit körfezinde deniz salyası çevre felaketinin gündemde olduğu bu günlerde Ballıkayaların kirletilmesi tepkilere neden oluyor.
Kanal 7 tv'de Cumartesi günü saat 11:30'da yayınlanan gündüz gece programında Kocaeli Dilovası ilçesinde Ballıkayalar tabiat parkının su kaynağının nasıl kirlendiği Demirciler köyünde çiftçilik yapan Davut adlı vatandaş tarafından Kanal 7 tv'ye anlatılan bölüm Gebze gazetesin de www.gebzegazetesi.com canlı yayının da .
https://fb.watch/6mJn_PK0WA/
Ballıkayalar tabiat parkında çok büyük çevre kirliliği yaşanıyor. Su kirli akıyor çok sayıda Çınar ağacı kurumuş
Cumartesi günü kanal 7 tv'de Ballıkayalar tabiat parkının su kaynağı İle ilgili Demlrciler köyünden bir vatandaş İle yapılan söyleşi yayınlandı
Gazetemizdede yer verdik
Ballıkayalar tabiat parkı ile ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Milliparklar genel müdürlüğü çevre ve şehircilik Bakanlığı Kocaeli valiliği ve Kocaeli Büyükşehir ekipleri Türkiye’nin en çok tanınan Kocaeli Gebze Ballıkayalar tabiat parkı ile ilgili geniş bir rapor hazırlayarak çevre kirliliğinin önlenmesi için önlem alınmalı.