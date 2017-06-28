Ballıkayalar'da Bir Kurtarma Daha

Bayramın son günü arkadaşlarıyla Gebze Ballıkayalar’a giden Güven M. (18) isimli gencin kayalıklardaki şelaleden düşerek ayağını kırdığı ihbarıyla harekete geçen AFAD ve 112 acil ekipleri İtfaiyenin de yardımıyla 5 saatlik bir operasyonla genci kurtardı.

Kayalıklarda ayağı kırılan genç, bulunduğu bölgeden alınarak kayalık ve gölet parkurlarını da içeren uzun bir mesafede zorlukla taşınarak 112 ambulansına ulaştırıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.





TEKOĞUL; “BALLIKAYALAR TEHLİKELİ BİR BÖLGE”

Gebze Ballıkayalar’da sık sık yaşanan ve yaralanmalarla neticelenen benzer hadiselerle karşılaşıldığı bilgisini basınla paylaşan AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, can güvenliği açısından vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.