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Ballıkayalar'da Bir Kurtarma Daha

Gebze Ballıkayalar’da sık sık yaşanan mahsur kalmadan kaynaklı kurtarma operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Ballıkayalar'da Bir Kurtarma Daha

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:30

Bayramın son günü arkadaşlarıyla Gebze Ballıkayalar’a giden Güven M. (18) isimli gencin kayalıklardaki şelaleden düşerek ayağını kırdığı ihbarıyla harekete geçen AFAD ve 112 acil ekipleri İtfaiyenin de yardımıyla 5 saatlik bir operasyonla genci kurtardı.

Kayalıklarda ayağı kırılan genç, bulunduğu bölgeden alınarak kayalık ve gölet parkurlarını da içeren uzun bir mesafede zorlukla taşınarak 112 ambulansına ulaştırıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.


TEKOĞUL; “BALLIKAYALAR TEHLİKELİ BİR BÖLGE”

Gebze Ballıkayalar’da sık sık yaşanan ve yaralanmalarla neticelenen benzer hadiselerle karşılaşıldığı bilgisini basınla paylaşan AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, can güvenliği açısından vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.

Hafta sonlarında ve tatillerde özellikle tercih edilen bölgenin uçurumlar ve yüksek kayalıklar barındırdığına dikkat çeken Tekoğul, yakın bir geçmişte ölümlü bir kaza olmasa da yaralanmalı kazaların sıkça yaşandığını ifade etti.
Tekoğul, “Profesyonel sporcular için bile gerekli önlemler alınmadığında riskler barındıran bölgenin herhangi bir tecrübesi olmayan vatandaşlarca da tedbirsiz şekilde adrenalin ve macera amaçlı olarak kullanıldığına şahitlik etmekteyiz. Gebze Kaymakamlığımızdan gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve riskli bölgelerin vatandaşlarımıza kapatılması talebinde bulunacağız. Daha acı kaza vakalarıyla karşılaşmamak için vatandaşlarımızdan da duyarlılık beklemekteyiz” uyarısını sözlerine ekledi.

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