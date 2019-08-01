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Balyanoz Cafe Bayram’da hizmete girecek

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Balyanoz Koyu’ndaki sosyal tesis eksikliği gideriliyor. Modern ve şık tasarımıyla Balyanoz Cafe, Kurban Bayramı içerisinde vatandaşların hizmetine girecek.

Balyanoz Cafe Bayram'da hizmete girecek

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:35

Darıca Belediyesi tarafından sahil düzenleme çalışmaları tamamlanan Balyanoz Koyu 1. Etap projesinde sosyal tesis eksikliği gideriliyor. Tuvalet ve mescitlerin hizmete açıldığı Balyanoz Koyu’nda vatandaşların dinlenip stres atacağı sosyal tesis ihtiyacı için de adım atıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Balyanoz Koyu’nda çalışmalar kısa süre önce başlatıldı. Balyanoz Koyu’nun doğal güzelliğini bozmamak için beton yapının kullanılmayacağı sosyal tesis son teknolojilerle donatılmış konteynır uygulamasıyla hayata geçirilecek. 180 metrekare oturum alanı olacak Balyanoz Cafe 80, kişilik oturma kapasitesine sahip olacak.

BÖLGENİN CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Tüm yeni nesil kahve çeşitlerinin Take Away Coffe bardağıyla servis edileceği Balyanoz Cafe’de restoran olmayacak. Tost, sandviç, kahve ve çay çeşitlerinin yanı sıra dondurma ve pasta servisleri yapılacak. Son dönemlerin trend uygulamalarının örneğinin yer alacağı Balyanoz Cafe’de çalışmalar sürerken Kurban Bayramı içerisinde vatandaşların hizmetine açılması için çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor. Özellikle gençlerin en çok tercih edeceği Balyanoz Cafe, sadece Darıca’nın değil tüm bölgenin yeni cazibe merkezi haline gelecek.

BALYANOZ KOYU BÜYÜLÜYOR

Darıca Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Balyanoz Koyu, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin adeta akınına uğruyor. Doğal yapısı ve manzarası ile kısa sürede herkesin beğenisini toplayan Balyanoz Koyu, yeni açılacak sosyal tesisleriyle de vatandaşların en çok tercih edeceği mekan haline gelecek. Özellikle menüsüyle damaklara hitap edecek olan Balyanoz Cafe, yeni nesil kahve çeşitleriyle kahve severlerin de yeni adresi olmaya aday. 

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