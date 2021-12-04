GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Balyanoz Sahil Parkı’nda Sona Doğru

Kocaeli ve İstanbul Anadolu Yakasının yeni cazibe merkezlerinden olacak Darıca Balyanoz Koyu Parkı’nda hummalı çalışma devam ediyor

Balyanoz Sahil Parkı'nda Sona Doğru

04 Aralık 2021 Cumartesi 15:27

 

Kocaeli’nin ve İstanbul Anadolu Yakası’nın yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak Darıca Balyanoz Koyu Sahil Parkı’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor. Birçok imalatı bitirilen sahil parkında kentsel donatı elemanları olan şehir mobilyalarının montajı yapılıyor. Balyanoz Koyu Sahil Parkı’nın yakın zamanda tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulması hedefleniyor. 

 

KENTSEL DONATI ELEMANLARININ MONTAJI YAPILIYOR

Bayramoğlu Sahil Parkı’nın hemen yanında inşa edilen Balyanoz Sahil Parkı için Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, tel çit işlerini bitirdikleri tenis kortunun zemin boyasını hava koşullarına göre önümüzdeki günlerde yapacak. İçerisinde mescit, tuvalet ve deponun bulunduğu binanın ufak işler dışında diğer tüm imalatları tamamlandı. Sahil parkına gelecek vatandaşların araçlarını park edeceği iki otoparkın da asfalt serimi ve bordür imalatları gerçekleştirilirken bu kısımda önümüzdeki günlerde zemin çizgileri çizilecek ve yönlendirme tabelalarının montajı yapılacak. Yeşil alanlarda çimlendirilmelerin yapıldığı sahil parkında kentsel donatı elemanlarının montajı da yapılıyor. 6 kamelya ve 30 adet bankın montajlarının yapıldığı sahil parkında çocuk oyun grubu ile fitness spor aletlerinin kurulumları da gerçekleştirildi. Sahilde kurulan iskelelerin ahşap zemin kaplamaları bitirildi ve korkuluk montajları da tamamlandı. Sahil parkında bisiklet yolunun şerit boyaları yapılacak.   

 

BASKETBOL SAHASI, BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLLARI

Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi kapsamında sahil parkı içerisinde basketbol sahası, fitness alanları, mescit, tenis kortu, çocuk oyun alanı, kafeterya, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolu, meydan gibi sosyal tesis ve mekânlar inşa edilecek. Balyanoz Koyu’ndaki sahil parkı, vatandaşların yeni yaşam alanı olacak.

 

DARICA’YA ÖNEMLİ YATIRIM

Kocaeli’nin cazibe merkezlerinden birisi olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nı vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi ile Darıca’ya önemli bir yatırımı daha gerçekleştiriyor. İçerisinde her yaştan vatandaşın iyi vakit geçirebileceği Balyanoz Koyu’nda inşa edilen sahil parkı, bölgenin yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak.

 











Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova'da Engelliler Gününe Özel Program Düzenlendi Çayırova'da Engelliler Gününe Özel Program Düzenlendi
Cedit’te Yıkım Kurban Kesimiyle Başladı Cedit’te Yıkım Kurban Kesimiyle Başladı
Çocuk Trafik Eğitim Parkı Tamamlandı Çocuk Trafik Eğitim Parkı Tamamlandı
Uygulamalı Siber Güvenlik Ve Etik Hacker Uygulamalı Siber Güvenlik Ve Etik Hacker
Darıca’da En Özel Etkinlik Darıca’da En Özel Etkinlik
Çiftçi’den Minik Gazeteci Adayları İle Röportaj Çiftçi’den Minik Gazeteci Adayları İle Röportaj
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Çayırova'da Engelliler Gününe Özel Program...
Çayırova Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki vatandaşlar ve aileleri için...

Haberi Oku