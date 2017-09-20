Bankalar Birliği'nden dolandırıcılık uyarısı Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son dönemde müşteri mağduriyetlerine neden olan, telefon, SMS, sosyal medya, e-posta gibi iletişim araçları yoluyla yapılan dolandırıcılık girişimleri konusunda "dikkatli olun" uyarısında bulundu.

20 Eylül 2017 Çarşamba 17:37