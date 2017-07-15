Banknotlar değişiyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 50 ve 100 liralık banknotların yenileneceğini açıkladı
GÖRÜNÜMLERİ AYNI KALACAK
Banknotlar imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I. ve II. tertipleriyle tamamen aynı olacak. E-9 Emisyon Grubu III. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren tedavüle verilecek. TCMB, III. tertip 200 TL, 10 TL ve 5 TL banknotları 27 Mart 2017 tarihinde tedavüle çıkarılmış, 100 TL, 50 TL ve 20 TL banknotlara ilişkin duyurunun daha sonra yapılacağını duyurmuştu.