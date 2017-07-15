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Banknotlar değişiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 50 ve 100 liralık banknotların yenileneceğini açıkladı

Banknotlar değişiyor

15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:03

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) III. tertip 100 TL ve 50 TL banknotların imzalarında değişiklik yapıldığını açıkladı. Banknotlardaki imzalar Başkan Murat Çetinkaya ile birlikte; 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Murat Uysal'a, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

GÖRÜNÜMLERİ AYNI KALACAK

Banknotlar imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I. ve II. tertipleriyle tamamen aynı olacak. E-9 Emisyon Grubu III. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren tedavüle verilecek. TCMB, III. tertip 200 TL, 10 TL ve 5 TL banknotları 27 Mart 2017 tarihinde tedavüle çıkarılmış, 100 TL, 50 TL ve 20 TL banknotlara ilişkin duyurunun daha sonra yapılacağını duyurmuştu.
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