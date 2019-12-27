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Barınma Merkezi, 2019’da kimsesizlerin yuvası oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi, 2019 yılında kimsesizlerin yuvası oldu.

Barınma Merkezi, 2019'da kimsesizlerin yuvası oldu

27 Aralık 2019 Cuma 10:44

Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi, 2019 yılında kimsesizlerin yuvası oldu. 2019 yılında bin 860 kişiye yardım eli uzatan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı merkez, mağdur vatandaşlara barınma, gıda, sağlık hizmeti verdi, huzurevine yerleştirdi, kalıcı yer bulmalarına imkân sağlandı.

 

KİMSESİZLERİN SICAK YUVASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, evsiz, kimsesiz ve asgari seviyede hayatını sürdürmekten aciz durumdaki vatandaşların, acil vakalar karşısında kalıcı çözümler bulununcaya kadar yaşamlarını devam ettirebilmelerini sağlayan Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi, 2019’da üzerine düşen görevi yerine getirdi. 2019 yılında bin 860 kişiye yardım eli uzatan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı merkez, mağdur vatandaşların yanında oldu.

 

1860 KİŞİYE YARDIM ELİ

Özellikle kış aylarında büyük risk oluşturan evsiz ve ihtiyaç sahiplerinin barınma ihtiyacını karşılamak üzere hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi, 2019 yılında yine kimsesizlerin yuvası olmayı başardı. Bu kapsamda bu yıl içinde bin 860 kişiye toplumdan soyutlanmadan yaşamalarına, yeme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olundu. İhtiyaç sahipleri kalıcı bir yer bulunana kadar merkezden yararlanma imkânı buldu.

 

KALICI YER BULUNMASI SAĞLANIYOR

38 yabancı uyruklu kişinin misafir edildiği merkezde, 6 kişiye huzur evi ve rehabilitasyona yerleşmesi için sağlık raporu alındı. Şartları uygun olan 5 kişinin huzurevine yerleştirildiği örnek merkezde 6 kişiye ise yol yardımı yapılması sağlandı.

 

HASTA VE REFAKATÇİLERİ DE UNUTULMADI

Ayrıca Kocaeli dışından veya uzak ilçelerden tedavi olmak amacıyla gelen vatandaşlara da Konaklama Merkezi ile hizmet verildi. 341 hasta ve hasta yakını yüz tarama kontrollü merkezden hiçbir ücret ödemeden yararlandırıldı.

 



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