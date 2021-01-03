Barınma Merkezi, 2020’de kimsesizlerin yuvası oldu

Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi, 2020 yılında kimsesizlerin yuvası oldu. 2020 yılında bin 930 kişiye yardım eli uzatan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı merkez, mağdur vatandaşlara barınma, gıda, sağlık hizmeti verdi, huzurevine yerleştirdi, kalıcı yer bulmalarına imkân sağlandı.

KİMSESİZLERİN SICAK YUVASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, evsiz, kimsesiz ve asgari seviyede hayatını sürdürmekten aciz durumdaki vatandaşların, acil vakalar karşısında kalıcı çözümler bulununcaya kadar yaşamlarını devam ettirebilmelerini sağlayan Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi, 2020 yılında da üzerine düşen görevi yerine getirdi. 2020 yılında bin 930 kişiye yardım eli uzatan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı merkez, mağdur vatandaşların yuvası oldu.

1930 KİŞİYE YARDIM ELİ

Özellikle kış aylarında büyük risk oluşturan evsiz ve ihtiyaç sahiplerinin barınma ihtiyacını karşılamak üzere hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi, 2020 yılında yine kimsesizlerin yuvası olmayı başardı. Bu kapsamda bu yıl içinde bin 930 kişiye toplumdan soyutlanmadan yaşamalarına, yeme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olundu. İhtiyaç sahipleri kalıcı bir yer bulunana kadar merkezden yararlanma imkânı buldu.

HASTA VE REFAKATÇİLERİ DE UNUTULMADI

Ayrıca Kocaeli dışından veya uzak ilçelerden tedavi olmak amacıyla gelen vatandaşlara da Konaklama Merkezi ile hizmet verildi. Hasta ve hasta yakınları merkezden hiçbir ücret ödemeden yararlanabiliyor.























