Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi, 2017 yılında kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yuvası oldu

‘’Kimsesizlere Sıcak Yuva; Barınma Merkezi’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli ili sınırlarındaki evsiz, kimsesiz veya ihtiyaç sahibi vatandaşların kendileri için acil çözümler bulana kadar Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde misafir ediyor. 2017 yılında 682 kişiye yardım eli uzatan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı merkez, mağdur vatandaşlara barınma, gıda, sağlık hizmeti verdi, huzurevine yerleştirdi, kalıcı yer bulmalarına imkân sağlandı. 2017 yılı içerisinde hizmet binasını da yenileyen Barınma Merkezi 2018 yılında, hizmet vereceği misafirlerini bekliyor.

682 KİŞİYE YARDIM ELİ

Özellikle kış aylarında büyük risk oluşturan evsiz ve ihtiyaç sahiplerinin barınma ihtiyacını karşılamak üzere hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi, 2017 yılında yine kimsesizlerin yuvası olmayı başardı. Bu kapsamda 2017 yılı içinde 682 kişiye toplumdan soyutlanmadan yaşamalarına, yeme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olundu. İhtiyaç sahipleri kalıcı bir yer bulunana kadar merkezden yararlanma imkânı buldu.

KALICI YER BULUNMASI SAĞLANIYOR

18 yabancı uyruklu kişinin misafir edildiği merkezde, 3 kişiye huzur evi ve rehabilitasyona yerleşmesi için sağlık raporu alındı. Şartları uygun olan 2 kişinin huzurevine yerleştirildiği örnek merkezde 3 kişiye ise yol yardımı yapılması sağlandı.

HASTA VE REFAKATÇİLERİ DE UNUTULMADI

Öte yandan Kocaeli dışından veya uzak ilçelerden tedavi olmak amacıyla gelen vatandaşlara da Konaklama Merkezi ile hizmet verildi. 106 hasta ve hasta yakını yüz tarama kontrollü merkezden hiçbir ücret ödemeden yararlandırıldı.