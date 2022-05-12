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Barınma merkezilerinde üretilen hediyelikler 44 gönül kazandı

Büyükşehir Belediyesi Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde üretilen takılar 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında engelli bireylere hediye edildi.

Barınma merkezilerinde üretilen hediyelikler 44 gönül kazandı

12 Mayıs 2022 Perşembe 09:50

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında Karamürsel'de bulunan Engelsiz Yaşam Derneği aracılığıyla 44 engelli bireye hediyeler dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Barınma Konaklama ve Sosyal Yaşam Merkezlerinde açılan takı tasarımı kursunda eğitim alan vatandaşların ürettiği takılar engelli bireyleri çok mutlu etti.

 

ÇEŞİTLİ HEDİYELİKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezinde misafir edilen vatandaşlara yönelik yakın zamanda hayata geçirdiği “takı yapım teknikleri” atölyesinde üretilen, saç tokası, boncuktan yapılma kolye ve bileklik, süslenmiş kalem, süslenmiş saç tacı, Kocaelispor renklerini taşıyan örgü ipi gibi hediyelik ürünler değerlendirilerek engelli bireyler mutlu edildi. Hediye dağıtımına Büyükşehir barınma merkezi yetkilileri ve Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya da katıldı.

 

44 GÖNÜL KAZANILDI

10-16 Mayıs Engelliler Haftası öncesinde barınma merkezlerinde açılan kursta vatandaşların yaptıkları takılar, 44 engelli bireyin gönlünü kazandı. Karamürsel'de bulunan Engelsiz Yaşam Derneği aracılığıyla engelli çocuklara dağıtılan hediyelik eşyalarla sevinen çocukların gözlerinde mutluluk görülmeye değerdi. Daha önceden de takı tasarım atölyesinde yapılan el emeği ürünler Kandıra’daki bir köy okulundaki ilkokul öğrencilerine hediye edilmişti.
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