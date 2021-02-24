Barınma Merkezi’nde Sağlık Taraması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi’nde misafir ettiği vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdi.

Kocaeli’de dışarıda yaşayan evsiz, ihtiyaç sahibi birey ve aileler Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi’nde misafir ediliyor. Barınma Merkezi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri de Büyükşehir Belediyesi’nce yapılıyor.

SAĞLIK TARAMASI

Koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte dışarıda yaşayan evsiz, ihtiyaç sahibi birey ve aileleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Barınma ve Konaklama Merkezinde konuk ediyor. Barınma Merkezinde kalan vatandaşların sağlık ihtiyaçları da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanıyor.

KAN ÖRNEĞİ VE AKCİĞER FİLMİ

Bu kapsamda Kuruçeşme Barınma ve Konaklama Merkezi’nde misafir edilen vatandaşlar sağlık taramasından geçildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü hemşireleri Barınma ve Konaklama Merkezinde kalan vatandaşlardan kan örnekleri aldı. Alınan örnekler ile olası bir hastalıklar erken teşhis edilmiş oluyor. Ayrıca vatandaşların Gezici Röntgen aracıyla akciğer filmleri çekildi.

















