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Barış mahallesi isudan hizmet bekliyor

Barış mahallesi isu kanalizasyon biriminden hizmet bekliyor.

Barış mahallesi isudan hizmet bekliyor

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:01

 Gebze Barış mahallesi sakinleri İSU kanalizasyon idaresi alt yapı noktasında hizmet bekliyor. Barış mahallesinde son yıllarda yapılaşma yoğunlaşması sonrasında yaşanan alt yapı su tahliye sistemlerinde sıkıntı hat safhada yaşanmakta. Bölge halkından yoğun bir şekilde gelen haber ihbarları dolayısı ile, özellikle 1855 sokak ta yaşanan hat tıkanmaları ile ilgili bölge halkı İSU dan hizmet beklediğini belirtmekte. Yaşanan hat tıkanmaları ile bir çok konutta pis su evlere basarak maddi manevi zararlar yaşanmakta. Bölge halkı uzun yıllar önce yapılan alt yapıyı, yapılaşma sonrasının alt yapı ihtiyacını karşılayabileceği düzeyde yenilenmesi talep etmekte. Burdan gebze gazetesi.com olarak bölge halkının yaşadığı sıkıntıyı kocaeli su idaresi yetkililerine bildiririz. 
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