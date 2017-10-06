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Barış Mahallesi üst geçidine kavuşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze İlçesi Barış Mahallesinde TCDD hattı üzerinde vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşım sağlaması için TCDD yaya üst geçidi yapım ihalesini gerçekleştirdi.

Barış Mahallesi üst geçidine kavuşuyor

06 Ekim 2017 Cuma 10:49


  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze İlçesi Barış Mahallesinde TCDD hattı üzerinde vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşım sağlaması için TCDD yaya üst geçidi yapım ihalesini gerçekleştirdi. İhaleye 7 firma tekliflerini sundu. Yaya üst geçidinin yer temininden sonra 90 takvim gününde bitirilmesi planlanıyor.

135 TON ÇELİK VE 2 ENGELLİ ASANSÖRÜ
  Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Gebze ilçesi Barış Mahallesi TCDD Yaya Üst Geçidi 40 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde, toplamda ise 135 ton çelik malzeme kullanılacak. Yapılacak olan yaya üst geçidinde aynı zamanda engelli vatandaşlar için 2 adet engelli asansörü kullanıma sunulacak. Üst geçidin zemininde yürüyenlerin kaymaması için tartanpist malzeme kullanılacak. İhale kapsamında en yüksek teklifi 2 Milyon113 Bin 655 TL ile Emrah Aybek ve Bu-Kan İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. ortaklığı verirken, en düşük teklifi 1 milyon 399 bin 534 TL ile Emay Mimar. Mühen. İnş. Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti. sundu.




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