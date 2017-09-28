Başarılı sporcu Köşker’e geldi

Her zaman desteklerini yanlarında hissettiklerini ifade eden Yağcı, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e spora ve sporcuya olan desteklerinden ötürü teşekkür etti. Ziyaretten ve başarısından duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gebze Belediyesi olarak gençlerimizin en az bir spor dalı ile ilgilenmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Spora da sporcuya da büyük önem veriyoruz ve elimizden geleni bu yönünde yapmak için çaba sarf ediyoruz. Serkan kardeşimi başarısından ötürü tebrik ediyorum. Bizleri ve bölgemizi gururlandırdı. İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda güzel dereceler elde ederek Gebze’mizi ve ülkemizi bir kez daha gururlandıracak” dedi. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.