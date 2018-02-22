Başbakan 25 Şubat'ta Kocaeli'nde

25 Şubat Pazar günü Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilecek İl Kongresinde, Gebze Teşkilatı İlçe Kongresini yapamadığı için delegesi bulunmuyor. Ama Kocaeli’nin en büyük ilçesi olan Gebze buna rağmen işi sıkı tutuyor. Her zaman olduğu gibi yine kongreyi sırtlamayı beklenen Gebze Teşkilatı, hazırlıklarını ciddi bir şekilde sürdürüyor.





