Başbakan 25 Şubat'ta Kocaeli'nde
AK Parti Kocaeli il kongresi 25 Şubat Pazar günü Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilecek
Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, önceki akşam Mahalle Başkanlarıyla bir araya geldi. İlçe Binasında yapılan toplantıya Mahalle Başkanları eksiksiz katılırken, kongreye katılım, araç temini ve temsiliyet noktasında istişareler yapıldı. İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze’nin salonda güçlü bir şekilde temsil edileceğini ifade ederek Başbakan Binali Yıldırım’a da iyi bir moral vermek istediklerini ifade etti.