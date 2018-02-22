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Başbakan 25 Şubat'ta Kocaeli'nde

AK Parti Kocaeli il kongresi 25 Şubat Pazar günü Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilecek

Başbakan 25 Şubat'ta Kocaeli'nde

22 Şubat 2018 Perşembe 12:01

 25 Şubat Pazar günü Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilecek İl Kongresinde, Gebze Teşkilatı İlçe Kongresini yapamadığı için delegesi bulunmuyor. Ama Kocaeli’nin en büyük ilçesi olan Gebze buna rağmen işi sıkı tutuyor. Her zaman olduğu gibi yine kongreyi sırtlamayı beklenen Gebze Teşkilatı, hazırlıklarını ciddi bir şekilde sürdürüyor.

Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, önceki akşam Mahalle Başkanlarıyla bir araya geldi. İlçe Binasında yapılan toplantıya Mahalle Başkanları eksiksiz katılırken, kongreye katılım, araç temini ve temsiliyet noktasında istişareler yapıldı. İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze’nin salonda güçlü bir şekilde temsil edileceğini ifade ederek Başbakan Binali Yıldırım’a da iyi bir moral vermek istediklerini ifade etti.

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