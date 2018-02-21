Başbakan Sayın Yıldırım’a Gebze Bölgesi mektubu

Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova İlçeleri sadece Kocaeli’nin değil Türkiye’nin de en hızlı gelişen sanayi, Bilim, Teknoloji, ticaret, tarih ve kültür şehirlerinin başında geliyor.

4 ilçeye bölünen Gebze Bölgesi, İstanbul ile İzmit arasında sıkışıp kalmış olmasına rağmen hak ettiği hizmeti alamıyor. Gebze’nin her alanda hak ettiği hizmeti alabilmesi için çok ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor. Halen Gebze Bölgesi’nde bir Eğitim ve Araştırma hastanesi yok. Ulaşım çok ciddi bir problem. Alt yapı yatırımlarında yeterli başarı maalesef yok. Derslik ve okul açığı bulunmakta.

Gebze Bölgesi’nin hak ettiği hizmetleri alabilmesi için başbakan sayın Binali Yıldırım beyden Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova olarak özel ilgi bekliyoruz. Bu konuda devletin ilgili ve yetkilileri bölgeyle ilgili çok ciddi araştırma yaptırmasını, bölgemizin ihtiyacı olan hizmetlerin tespit edilmesini, Gebze bölgesinin hak ettiği şekilde hizmetlerin gelmesini istiyoruz. Gebze bölgesi için özel bir çalışma yapılmasını Başbakan Yıldırım’dan istiyoruz.

BAŞBAKAN KOCAELİ’YE GELİYOR

Hafta sonu, Başbakan Binali Yıldırım AK Parti İl Kongresi için Kocaeli’ye gelecek. Her yerde Başbakan Kocaeli’de pankartı görüyoruz. AK Parti kongresi öncesinde, hazırlanacak 50 kişilik yönetim kurulu içinde Gebze bölgesine mutlaka en iyi şekilde hakkaniyet ölçüsünde tespit edilmeli. Kocaeli nüfusunun neredeyse yarsının Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova’da olmasına rağmen AK Parti yönetiminde Gebze bölgesine çok az kişiyle temsil ediliyor.

Gebze Bölgesi, il yönetiminde Daha önce 8-10 kişiyle temsil ediliyordu. Oysa ki en az 15-20 kişiyle Gebze Bölgesi temsil edilmelidir. Adının başlığında Adalet olan AK Parti’den Gebze Bölgesi kamuoyu adına beklentimiz AK Parti’nin yönetiminde adaleti sağlayarak Gebze bölgesine önem vermesidir.

GEBZE, DARICA, DİLOVASI, ÇAYIROVA RAPORU

Başbakan Binali Yıldırım’a hazırladığımız Gebze Bölgesi raporunda, tespit ettiğimiz ve acil çözüm bekleyen birkaç konu başlığından söz etmek istiyorum. Öncelikli Gebze sorunu hiç kuşkusuz trafik. Her ne kadar yeni yollar, kavşaklar, Dal-Çık çalışmaları yapılsa da özellikle şehir merkezinde ki trafik sorunu bir türlü çözülemedi. Sabah 07-09 ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında Gebze trafiğinde ilerlemek adeta işkence. Bu nedenle öncelikle Büyükşehir Belediyesi’nin metro projesine devlet katkısı yapılmalı, proje sözü verilen 5 yıldan daha önce bitirilmeli ve Hükümet projeyi takip etmelidir. Belediyenin tıkandığı noktalarda Hükümet, Ulaştırma Bakanlığı aracılığıyla bu sıkıntıları gidermelidir.

Bununla birlikte Pelitli’de yapılması planlanan mermerciler Fuarı projesi kamuoyu vicdanında rahatsızlıklara sebep olur. Sayın başbakan bu konuda devreye girmelidir. Ayrıca Erzincanlılar Vakfı’nın yine Pelitli’de ki 138 dönüm arazi üzerinde özel Üniversite kuracağı ileri sürülüyor. Burası Gebze’nin zorunlu eğitimine ayrılmış yeri. Hem oluşacak trafik yükü ele alındığında hem de Gebze’nin derslik ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda burası Gebze için çok önemli bir noktada. Gebze’nin okul ihtiyacı buraya yapılacak kampüs okullarla çözülebilir.

Darıca’yı bekleyen en önemli konu Büyükşehir yatırımlarından yeteri payı alamaması. Sayın başbakan Büyükşehir’in Darıca ile koordinasyonunu sağlamalı ve en az yatırımı alan Darıca’da da Büyükşehir’in projelerini görmeye başlayalım. Ayrıca Farabi Devlet Hastanesi’nin seçim öncesi sözü verilen Araştırma Hastanesine dönüştürülmesi noktasında çalışmalar hızlandırılmalı, Darıca Belediyesi’ne devredilen Askeri alanda ise Belediye’nin yapacağı projelere devlet katkısı sağlanarak bu alan Darıca halkının kullanımına açılmalıdır.

Çayırova’yı bekleyen en önemli sorun hiç kuşkusuz Devlet hastanesi. Çayırova Kocaeli’nin hızla gelişen en önemli ilçesi. Nüfus kısa sürede 120 bini geçti. Belediye yatırımları noktasında Çayırova ve Büyükşehir Belediyeleri önemli projelerin temelini attı, bir çoğunu hizmete açtı, yeni yollar ve sosyal alanlar kazandırıldı. Ancak 120 bin nüfusa bakan sadece bir semt konağı var. İnsanlar tedavi olmak için halen daha Darıca ve Gebze’ye geliyor. Acil hizmeti veren devlet kurumu yok. Çayırova belediyesi Devlet hastanesi projesini büyük girişimlerle 2018 yatırım programına aldırdı. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ihale sürecini hızlandırarak Çayırova Hastanesini ilçeye kazandırmalı. Sayın Başbakan’dan beklentimiz bu sürecin takibini yapmak.

Dilovası deyince ise akla gelen ilk konu ise sanayi ve çevre kirliliği. Geçtiğimiz aylarda orman ve Su İşleri bakanı Veysel Eroğlu, Dilderesi’ni kirleten firmalara tepki göstermiş ve ültimatom vermişti. Şimdi Hükümet olarak bu ültimatomun hayata geçmesi, Dilovası’nı kirleten kim var ise en ağır şekilde cezalandırılması. Kocaeli’nin en küçük ilçesi hizmet bakımından yıllarca geride kaldı. Artık bu noktada devlet üzerine düşeni yapmalı, bu yörede yaşayan insanlarımızın sağlığına yönelik atımlar ciddi bir şekilde atılmalı.

Sonuç olarak Başbakan Binali Yıldırım hafta sonu Kocaeli’ye ve gelecek ve kongreye katılacak Binali Yıldırım beyden her bakımdan Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova müjdeli haberler bekliyor.