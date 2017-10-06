Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan MTV açıklaması Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ,Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yüzde 40’lık artışın aşağı çekilecek.

06 Ekim 2017 Cuma 15:36