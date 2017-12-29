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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a Hünkar Çayırı mektubu

İsmail Kahraman Makale

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a Hünkar Çayırı mektubu

29 Aralık 2017 Cuma 12:17

Hünkâr Çayırı, satılıyor, satılacak derken Erzincanlılar Vakfı’na verilmesi gerçekten kamuoyunu şoke etti. İlk defa Gebze ve Kocaeli kamuoyu, bu haksızlığa isyan ederek iktidar ve muhalefetiyle bir oldular. Bu satış, Kültür ve medeniyet tarihimiz açısından tam anlamıyla bir skandal ve büyük bir ayıptır. Bu konuyu defalarca dile getirip, belgeseller hazırlayan bir gazeteci ve belgeselci olarak verdiğimiz mücadele ve yaptığımız çalışmalar internet sayfalarına ve gazetemiz arşivlerinde yer almakta.

 Bir kez daha buradan Tarih Kurumu ve RTÜK gibi konulardan sorumlu Kocaeli siyasetinin etkin isimlerinden Başbakan yardımcısı Fikri Işık’a bir açık mektupla olaya dur demesini ve kamuoyu adına bu işi engellemesini istiyor ve açık mektubu kendisinin yüksek bilgilerine sunuyorum. Hünkar Çayırı herhangi bir yer değil, Devlet ve Milletimizin manevi tapu senedidir. Çağ açıp, çağ kapayan dünyanın hayranlığını kazanan Tarih, kültür ve İlim adamlarına büyük önem veren Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat ettiği yer olması nedeniyle bu konuya Başbakan yardımcısı sayın Fikri Işık el koymalı, bu haksız duruma dur demelidir. Sayın Fikri Işık bu konuda çok büyük bir sınav içerisindedir. Geçmişte kendisi bu satışı durdurmuş ve açık açık maliye bakanı ile görüşmüştü. Bu tamamen yanlış ve oldu bitti sonucudur. Buna engel olması için kendisini göreve davet ediyoruz. Bu konuda hemen Atatürk Dil ve tarih Kurumuna talimat vererek Uluslararası araştırmalar ve sempozyumlar düzenletmesini kamuoyu adına talep ediyoruz.

Çok değil daha geçtiğimiz yıl Ramazan ayında Hünkar Çayırı’nda düzenlenen  AK Parti İftarında Hünkar Çayırı’nın satılmayacağı sözünü veren Fikri beyin bu açıklamalarının mürekkebi kurumadan Ankara’dan yapılan bu satış Gebze’ye yapılan büyük bir ihanettir. Gebze kamuoyu bu konuda gerekli duruşu göstererek tepkisini ortaya koyuyor ve siyasi iradeden bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz.

KOSOVA VE MACARİSTAN KADAR OLAMADIK

Fatih'in kemikleri sızlıyor. Kosova Devleti Piriştina’da Hüdevendigarın vefat etti yeri korurken, Macaristan Zigetvar’da Kanuni’nin vefat ettiği yere 500.yıl dostluk parkı yaparken biz Fatih'in vefat ettiği yeri satıyoruz. Macarlar ve Kosovalılar kadar olamadık.

Bu acı olaya göz yumup tepki koymuyoruz.

Bu ayıp bize yeter Hepimize yazıklar olsun. Tarih bizi affetmeyecek

Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu ve vefat ettiği Gebze Hünkâr Çayırı'nın Erzincanlılar Kültür ve Eğitim Vakfı'na satılmasının ardından Gebze kamuoyu ayağa kalktı. Siyasetçiden, iş adamına, vatandaşından, muhtarına, STK temsilcisinden, esnafına kadar her görüşten Gebzeli ayağa kalkarak satışa tepki gösterdi.

FATİH VE HÜNKARÇAYIRI BELGESELİ

Fatih ve Hünkâr Çayırı ile ilgili bugüne kadar birçok belgeseller hazırlayıp TV programları çekmiştik. Kamuoyunda büyük ilgi gören ulusal ve bölgesel medyada ilgi gören belgesellerin linklerini sizlerle paylaşıyor tüm kamuoyunun tepki koymasını istiyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=AZBoQgKaVh4

https://www.youtube.com/watch?v=XU1Lh1Qqaz4

HÜNKAR ÇAYIRI’NIN SATIŞI KARARI

İlimiz, Gebze İlçesi, Çayırova Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait 4 ada 40

parsel numaralı ve 195.763,88 m² yüzölçümlü taşınmazın dosyasında yapılan incelemede anılan taşınmazın; Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere irtifak hakkı tesisi talep edilmiştir.

İlimiz, Gebze İlçesi, Çayırova Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 4 ada, 40

parsel numaralı ve 195.763,88 m² yüzölçümlü taşınmazın imar planında resmi kurum alanı

olarak ayrılan 133.038,00 m² lik kısmı üzerinde eğitim hizmetlerinde kullanılmak amacıyla, 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere, ilk yıl için tespit edilen rayiç bedelin binde beşi dikkate alınarak hesaplanan 465.650,00¬TL

(dörtyüzaltmışbeşbinaltıyüzelliTL) bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51

inci maddesinin (g) bendi uyarınca Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı ile pazarlık usulü ile irtifak hakkı ihalesinin yapılması,

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