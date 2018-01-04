Başbakan Yardımcısı Işık’a, Kocaeli Dil ve tarih sempozyumu çağrısı

Kocaeli siyasetinin son yıllarda en etkin isimlerinden biri olan, AK Parti Kocaeli Kurucular kurulu, il başkanlığı, Milletvekilliği, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve son olarak da RTÜK, Atatürk, Dil ve tarih Yüksek Kurumu gibi çok önemli kurumlarından sorumlu Başbakan yardımcılığı görevini yürüten sayın Fikri Işık bey Kocaeli’nin tarihine de ışık tutabilecek önemli çalışmalar yapmasını arzu ediyoruz.

Bilindiği gibi 2017 yılı “Dilimiz, kimliğimizdir” sloganıyla başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Türk Dil yılı ilan edilmişti ve 2017 yılı içerisinde bir çok ilde bu konuda toplantılar yapıldı, Afyon Üniversitesi’nin düzenlediği Dil Sempozyumu toplantısına biz de Gazeteci ve Belgeselci olarak katılmıştık.

Başbakan Yardımcısı sayın Fikri Işık beyin sorumluluk alanı içerisinde olan Türk Dil Kurumu’nun ve Türk tarih Kurumu’nun Kocaeli’de hiçbir etkinliği oldu mu bilmiyorum. Ama özellikle dil konusunda bir etkinlik ve faaliyet yapılabilirdi. Uluslararası bir sempozyum düzenlenebilirdi. Maalesef bu etkinlik ve programlar 2017 yılı içinde yapılamadı.

Başbakan Yardımcısı sayın Fikri Işık’dan Kocaeli kamuoyu adına buradan bir isteğimizi açık mektup halinde kendisine duyurmak istiyoruz. Kendisi de Tarih konusunda duyarlı olan Fikri bey, Dil ve Tarih konusunda Bakanlığı ev sahipliğinde Uluslararası Kocaeli Tarih ve Dil Sempozyumu organize edebilir. Bu tür çalışmalar Kocaeli’de kentlilik bilincine katkı sunabilir. Bu konuda sayın Bakan’dan kamuoyu adına Dil ve Tarih sempozyumu arzu ediyoruz. Umarım sayın bakan bu arzumuzu yerine getirir ve Kocaeli tarihine ışık tutacak sempozyuma ev sahipliği yapar.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ’NDE KUŞDİLİ PANELİ

Geride bıraktığımız 2017 yılının Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde dil yılı ilan edilmesi dolayısıyla Dev-i Alem belgesel programı olarak dil yılı belgeseli hazırladık. Belgesel çekimleri dolayısıyla büyük Türk dil bilgini Kaşgarlı Mahmut’un Doğu Türkistan’ın Kaşgar kentinde bulunan türbesine giderek belgesel çekimleri gerçekleştirdik. Ayrıca Türkçeyi Resmi dil ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey’in beylik kurduğu Karaman bölgesinde araştırma yapıp çekimler yaptık.

GİRESUN’DA KUŞDİLİ FESTİVALİNE KATILDIK

Dünya’da başka benzeri olmayan UNESCO tarafından koruma altına alınması için çalışma yapılan Giresun’un Çanaklı ilçesi Kuş köyünde Kuşdili Festivaline de katılıp Kuşdili ile ilgili belgesel çekimleri yaparak Kuşdili ile ilgili de araştırma yapıp ilgililerle görüştük. Kuşdili ile ilgili UNESCO’nun yaptığı çalışmalar ve kültür bakanlığını çalışmalarını yerinde görüp belgesel görüntülerle kayıt altına aldık.

TÜRK DİL YILI VE KUŞDİLİ BELGESELİ TV’LERE DAĞITILACAK

2017 ‘nin Türk Dil yılı ilan edilmesi dolayısıyla İKTAV Belgesel yayıncılık olarak Türk dili tarihi ve Kuşdili belgeseli hazırlayıp Dev-i Alem belgesel programı adı ile Avrasya Gazete Radyo ve TV yayıncıları derneği (AGRT) kültür hizmeti olarak tarihimi öğreniyorum sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir çok TV kanalında seyirci ile buluştu. Belgeselin kısa bir sinevizyonunu https://www.youtube.com/watch?v=h4xlGxpJiXc linkinden paylaşıyoruz.

‘KUŞDİLİ KÜLTÜRÜ’ PANELİ

Giresun’un Görele ilçesinde önceki gün Giresun Üniversitesi Karadeniz Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Kuşdilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği tarafından “Kuşdili Kültürü” konulu bir panel düzenlendi. Yöreye özgü ve 500 yıllık geçmişi bulunan ıslıkla haberleşme yönetimi “Kuşdili” UNESCO’nun “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası” listesine alındığını belirten Kuşdilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek, kararın köy halkı tarafından sevinçle karşılandığını söyledi. Kuşdili ’nin yörede yaklaşık 500 yıldır kullanıldığını 2009 yılından bu yana köy halkı ve dernek olarak bu kültürü yaşatmak için çalıştıklarını dile getiren Köçek, “Artık kuşdili UNESCO’da, bir hayalimiz gerçek oldu. UNESCO’ya alınması konusunda da umutluyduk, umutlarımız boşa çıkmadı. Kuşdilinin UNESCO’ya alınmasında çalışan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Artık kuşdili denince dünyada Giresun, Çanakçı ve Kuşköy akla gelecek” dedi.

Giresun Üniversitesine bağlı Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans salonunda düzenlenen ’Kuşdili Kültürü’ konulu panele konuşmacı olarak Giresun Üniversitesi Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Karadeniz, Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Genç, Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Korkmaz, Emekli Edebiyat Öğretmeni Araştırmacı Yazar Hayrettin Günay, , Kuşdilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek katıldı.