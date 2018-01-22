Başbakan Yardımcısı Işık’tan gençlere tarih dersi

"FAHRETTİN PAŞA BÜTÜN ÜMMETİN ORTAK KAHRAMANINDIR"
Fahrettin paşa tarihimizin en önemli kahramanlarından biridir" diyen Işık, "Bazı kendini bilmezler Medine müdafaası kahramanı Fahrettin Paşa'yı adeta bir sömürgeci konumuna koymaya çalışıyor. Fahrettin Paşa bütün ümmetin ortak kahramanındır. Ne zaman Müslümanlar arasında bir yakınlaşma olursa hemen bazı münafıklar ortaya çıkıyor Osmanlı da sömürgeciydi diyor. Şu anda bütün İslam dünyasının her bir sokağında Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye çok büyük sevgi var. Bu sevgi ve sempati birilerini çıldırtıyor. Yani aslında Lawrecnler iş başında" ifadelerini kullandı.
"Öyle bir çağdayız ki bu çağa hükmetmenin tek yolu bilgiyi üretmek ve değere dönüştürmektir"
Bilgiyi üreten ve o bilgiyi değere dönüştüren bir topluk olmak durumunda olmak zorunda olduğumuzu ifade eden Işık, "Dünyanın en güçlü orduları teknolojiyi en iyi kullanan ordular haline geldi. Çin geçen yıl uzayda kendi uydusunu vuran bir füze fırlattı ve uyduyu parçaladı. Öyle bir çağdayız ki bu çağa hükmetmenin tek yolu bilgiyi üretmek ve değere dönüştürmektir. Savaşlar artık yakın zamanda robotlar ile yapılacak. Artık siber alemde büyük bir savaş var. Savunma sanayinde bütün yazılımları hemen hemen yerli hale getirdik. Kendi silahlarımızı büyük oranda yerli imkanlar ile karşılar hale geldik. Daha yapacak çok işimiz var. Onun içinde çok çalışmalıyız" dedi.
BAKAN IŞIK’LA KOCAELİ TARİHİ ÜZERİNE
Başbakan yardımcısı sayın Fikri Işık ile Kocaeli tarihi üzerine sohbet ettik. RTÜK ve Atatürk Dil Ve Tarih kurumundan sorumlu olan Başbakan yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin tarihinin ortaya çıkarılması konusunda her türlü çalışmaların yapılacağını açıkladı ve kendisiyle Kocaeli tarihi üzerine önemli bir sohbet gerçekleştirdik. Yine Kurultaya katılan Kocaeli Milletvekili ve KEFEK Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ile kadın kahramanlar ve Nene Hatun ile ilgili konuşma yaparak kadın kahramanların gençlere tanıtılmasının önemi üzerinde durduk. Önder Genel başkanı Halit Bekiroğlu ile İmam hatiplerin kuruluş tarihi ve 66 yıllık tarihi geçmişi ve gelecek vizyonu üzerine belgesel çekimi yaparken, Genç Önder Genel başkanı Abdullah Ceylan’la da İmam Hatip gençliği ve tarih bilinci üzerine söyleşi yaptık