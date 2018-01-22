Başbakan Yardımcısı Işık’tan gençlere tarih dersi

Kısa adı ÖNDER olan ve Türkiye çapında teşkilatlanmış İmam Hatip Mezunları Derneği’nin organize ettiği Türkiye Öğrenci meclisi Başkanları kurultayı Kocaeli’de gerçekleşti. Kocaeli’de düzenlenen toplantıya bizde Devri Alem Belgesel programı yapımcısı olarak davetliydik. Türkiye’nin bir çok il ve ilçesinden İmam Hatip Okulları öğrenci Başkanlarının katıldığı toplantıda Kocaeli Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da önemli bir konuşma yaptı. Gençlere çok önemli tavsiyelerde bulunan ve âdeta bir Tarih profesörü gibi konuşan Bakan Işık, okumalarını ve çalışmalarını tavsiye etti. Tarihi çok önemli kaynaklardan öğrencelerin, tarih ve kültür mekânlarını gezmelerini tavsiye eden Bakan Işık, "Güçlünün sesinin duyulmadığı bir düzen hakça bir düzen olamaz. Hakkın değil de gücün hakim olduğu bir dünya düzeni ile karşı karşıyayız. İşte bugün BM Güvenlik Konseyi, 5 tane daimi üyesi var. 15 tane de geçici üye var. Bu 5 tane daimi üyenin veto hakkı var. Bu 5 tane daimi üyeden bir tanesi bir kararı veto ederse o karar ne kadar haklı olursa olsun, oradaki karar yürürlüğü giremiyor. Bu düzenin hakça bir düzen olduğunu söyleme imkanımız var mı? Hakça bir düzen olmadığı için bugün dünyanın pek çok yerinde kan, zulüm ve gözyaşı sel olmuş gidiyor. Bu dünyanın bu düzenin devam etmesi de mümkün değil. ya bu düzen bir insanlık felaketi ile sonuçlanacak, ya da insanlar bu düzene başkaldıracak. Bir üçüncü yol yok"dedi.

"FAHRETTİN PAŞA BÜTÜN ÜMMETİN ORTAK KAHRAMANINDIR"

Fahrettin paşa tarihimizin en önemli kahramanlarından biridir" diyen Işık, "Bazı kendini bilmezler Medine müdafaası kahramanı Fahrettin Paşa'yı adeta bir sömürgeci konumuna koymaya çalışıyor. Fahrettin Paşa bütün ümmetin ortak kahramanındır. Ne zaman Müslümanlar arasında bir yakınlaşma olursa hemen bazı münafıklar ortaya çıkıyor Osmanlı da sömürgeciydi diyor. Şu anda bütün İslam dünyasının her bir sokağında Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye çok büyük sevgi var. Bu sevgi ve sempati birilerini çıldırtıyor. Yani aslında Lawrecnler iş başında" ifadelerini kullandı.

"Öyle bir çağdayız ki bu çağa hükmetmenin tek yolu bilgiyi üretmek ve değere dönüştürmektir"

Bilgiyi üreten ve o bilgiyi değere dönüştüren bir topluk olmak durumunda olmak zorunda olduğumuzu ifade eden Işık, "Dünyanın en güçlü orduları teknolojiyi en iyi kullanan ordular haline geldi. Çin geçen yıl uzayda kendi uydusunu vuran bir füze fırlattı ve uyduyu parçaladı. Öyle bir çağdayız ki bu çağa hükmetmenin tek yolu bilgiyi üretmek ve değere dönüştürmektir. Savaşlar artık yakın zamanda robotlar ile yapılacak. Artık siber alemde büyük bir savaş var. Savunma sanayinde bütün yazılımları hemen hemen yerli hale getirdik. Kendi silahlarımızı büyük oranda yerli imkanlar ile karşılar hale geldik. Daha yapacak çok işimiz var. Onun içinde çok çalışmalıyız" dedi.

BAKAN IŞIK’LA KOCAELİ TARİHİ ÜZERİNE

Başbakan yardımcısı sayın Fikri Işık ile Kocaeli tarihi üzerine sohbet ettik. RTÜK ve Atatürk Dil Ve Tarih kurumundan sorumlu olan Başbakan yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin tarihinin ortaya çıkarılması konusunda her türlü çalışmaların yapılacağını açıkladı ve kendisiyle Kocaeli tarihi üzerine önemli bir sohbet gerçekleştirdik. Yine Kurultaya katılan Kocaeli Milletvekili ve KEFEK Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ile kadın kahramanlar ve Nene Hatun ile ilgili konuşma yaparak kadın kahramanların gençlere tanıtılmasının önemi üzerinde durduk. Önder Genel başkanı Halit Bekiroğlu ile İmam hatiplerin kuruluş tarihi ve 66 yıllık tarihi geçmişi ve gelecek vizyonu üzerine belgesel çekimi yaparken, Genç Önder Genel başkanı Abdullah Ceylan’la da İmam Hatip gençliği ve tarih bilinci üzerine söyleşi yaptık