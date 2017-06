Başbakan Yıldırım iftara geldi Başbakan Binali Yıldırım, Gebze'deki sokak iftarında vatandaşlarla bir araya geldi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 22:41

Gebze Ulus Mahallesi Eyüp Camii yanında kurulan alanda 3 bin kişilik iftar programı düzenlendi. Başbakan Binali Yıldırım'ın da yer aldığı iftar programına; Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Bilecik'e vali olarak atanan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.İftar buluşması sebebiyle vatandaşlarla buluştuğunda büyük bir bahtiyarlık duyduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Bizleri ramazanın bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ulaştıran Rabbimize şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Kadir Gecesi'nin feyzinden, rahmetinden, bereketinden ziyadesiyle faydalanmayı Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyoruz. Burada bulunan ve bulunmayan vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum." diye konuştu. Başbakan Yıldırım, aynı yere ikinci kez geldiğini anımsatarak, her geçen yıl büyüyen aileye daha çok katılım olduğunu söyledi.İftar sofrasındaki kardeşlik, dayanışma ruhunun bütün Türkiye'de daim olması temennisinde bulunan Yıldırım, şöyle devam etti:"Bu aziz millet asırlardan beri bu topraklarda birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, kardeşçe yaşıyor. Tapu sorunu var. Hallolmasını istiyorsunuz. Tamam. Vatanı korumak, ülkenin birliğini, dirliği ayakta tutmak için bu aziz millet büyük imtihanlardan geçti. En son bildiğiniz gibi geçen sene 15 Temmuz'da büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Millet olarak kenetlendik, bir olduk, beraber olduk, darbeci alçaklara gereken dersi verdik. Gebze, Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Sinop, Hatay, Edirne, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde yaşayan vatandaşlarımız liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla her beraber meydanlara indik. Alçaklara bu bayrağı indirtmedik, bu ezanları dindirtmedik. Allah sizden razı olsun. O alçaklar o gece bağımsızlığımıza, istikrarımıza göz diktiler. O gece bu milletin gördüğü en büyük ihanetti. Ülke olarak 7'den 70'e hepimiz saldırıya uğradık." Yıldırım, FETÖ'nün Cumhuriyet'e ve devletin bütün kurumlarına kastettiğini vurgulayarak, FETÖ mensuplarının savaş uçakları ve tanklarla millete saldırdıklarını kaydetti.FETÖ'cülerin yanlış hesap yaptığına dikkati çeken Yıldırım, "Bu milletin bayrak, ezan ve istiklal aşkını hesap edemediler. Hiç kimsenin gücü bu milletin birliğini bozmaya yetmez. İşte şu tablo, şu manzara bu milletin ne kadar büyük olduğunu, nasıl aziz bir millet olduğunu gösteriyor. Hiç kimse ama hiç kimse bu milletin kutlu yürüyüşünü durduramaz." dedi.Yıldırım, bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, gazilere hayırlı uzun ömürler temenni etti. Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:"Türkiye atılım üzerine atılım gerçekleştirdi. Bir Türkiye üç Türkiye oldu. Bundan 15 sene önce yola çıkarken Cumhurbaşkanımız ne dedi? 'Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' 'Bu ülkeye adaletle, demokrasiyle kalkındıracağız ve geliştireceğiz' dedik. 'Adaleti, kalkınmayı, barışı, huzuru, kardeşliği hakim kılacağız.' dedik. Hamdolsun, dediklerimizi gerçekleştirdik. Laf üreten değil, icraat yapan bir iktidar olduk. Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir iktidar olduk. Sizler istediniz bizler yaptık. 15 senede Türkiye'nin bütün şehirlerini ve bölgelerini ayağa kaldırdık. Bütün şehirleri büyütmek, daha da geliştirmek için var gücümüzle çalıştık. Bütün şehirlerimizi, Gebze'yi de müreffeh, kalkınmış ve aydınlık geleceğe taşımak için yola çıktık." Yıldırım, Gebze'nin bir sanayi şehri olduğunu anımsatarak, sanayideki büyümenin Türkiye ve Gebze için çok önemli olduğunu söyledi.Gebzeli gençlerin tapu sorununu içeren pankartlarına da değinen Yıldırım, "Tabii ki çözeceğiz. Bugüne kadar ne sorunlar çözdük. Onu çözeriz inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Bey de burada, inşallah bunları... Merak etmeyin. Gördük. Gereken neyse yapılacak." ifadesini kullandı.