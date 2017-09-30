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Başbakan Yıldırım Kocaeli'ye geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, bugün saat 11.00’de başlayacak AK Parti İzmit İlçe Kongresine katılmak üzere ilimize gelecek.

Başbakan Yıldırım Kocaeli'ye geliyor

30 Eylül 2017 Cumartesi 09:16

KONGREYE KATILACAK

Başbakan Binali Yıldırım, yarın gerçekleştirilecek ve Hasan Ayaz’ın tek aday olduğu İzmit İlçe Kongresi’ne katılmak üzere ilimize gelecek. Saat 11.00’de başlayacak kongrede bir konuşma yapacak olan Başbakan Yıldırım, İzmit’teki yoğun programı nedeniyle saat 14.00’de başlayacak Çayırova ilçe kongresine katılamayacak.

SANAYİCİLERLE BULUŞACAK

İzmit ilçe kongre kongresinin ardından Valilik tarafından Emex Otel’de organize edilen programa katılacak Başbakan Yıldırım, burada sivil toplum kuruluş temsilcileri ve iş dünyasının ileri gelen isimleriyle bir araya gelecek, ülke ve yerel gündemdeki gelişmeler üzerine konuşma yapacak.

TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNACAK

Başbakan Binali Yıldırım, toplantının ardından ise geçen hafta annesi vefat eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun Yuvacık’taki evine geçecek ve taziye ziyaretinde bulunacak. Bilindiği gibi Başbakan Yıldırım, geçtiğimiz hafta cenazeye katılacaktı ancak son anda yoğun gündem nedeniyle katılamamıştı.

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