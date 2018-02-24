banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başbakan'ın Kocaeli programı netleşti

KP İl Kongresi için yarın ilimize gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın Kocaeli programı netleşti.

Başbakan'ın Kocaeli programı netleşti

24 Şubat 2018 Cumartesi 14:03

 AKP İl Kongresi için yarın ilimize gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın Kocaeli programı netleşti. 11.30'da Gölcük'e gidecek olan Başbakan, Yerli ve Milli Denizaltı Projesi kapsamında üretilen Murat Reis denizaltısı için düzenlenecek olan törene katılacak. Daha sonra İzmit'e geçecek olan Başbakan, Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu'nda gerçekleşecek il kongresine katılacak. Katılımın yoğun olması bekleniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Saadet'te bir ayda 670 üye Saadet'te bir ayda 670 üye
Cebeli Bereket’ten Osmaniye’ye Cebeli Bereket’ten Osmaniye’ye
Kocaeli’de Enerji Çalıştayı yapılacak Kocaeli’de Enerji Çalıştayı yapılacak
Trabzon Tanıtım Günleri devam ediyor Trabzon Tanıtım Günleri devam ediyor
TGF Suriye sınırında Mehmetçikle kucaklaştı TGF Suriye sınırında Mehmetçikle kucaklaştı
"Üniversite ile sanayi" GTÜ'de buluşacak
Yukarı Çık

banner341

banner339

Saadet'te bir ayda 670 üye
Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatı aylık divan toplantısında bir ayda 670 üyenin Saadet Partisine katıldığı...

Haberi Oku