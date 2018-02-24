Başbakan'ın Kocaeli programı netleşti

AKP İl Kongresi için yarın ilimize gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın

programı netleşti. 11.30'da Gölcük'e gidecek olan Başbakan, Yerli ve Milli Denizaltı Projesi kapsamında üretilen Murat Reis denizaltısı için düzenlenecek olan törene katılacak. Daha sonra İzmit'e geçecek olan Başbakan, Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu'nda gerçekleşecek il kongresine katılacak. Katılımın yoğun olması bekleniyor.