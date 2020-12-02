Başımız Sağ Olsun

Barbaros Tantan`ın Vefatının Ardından
Ölüm haberleri tez duyulur. Barbaros Tantan`ın ölüm haberini aldım. 1985 yılın da Gebze gazetesini İzmit`te bastığımız yıllarda tanımış Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti yönetimin de birlikte görev yapmıştık
Anadolu ajansında birlikte uzun yıllar haber koşturduk . Gazetemizin zorlu geçen ilk yıllarında haberleri ile destek olmuştu.
Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinde Başkanlık`ta yapan Kocaeli basınının renkli simalarından Barbaros Tantan'ın kalp krizi sonucu vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.
İnsan ömrü kuş misali ;Hayat hızlı geçiyor .
Merhuma Allah'tan Rahmet, Tantan Ailesine ve Kocaeli basın camiamıza başsağlığı diliyorum!.