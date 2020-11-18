BASIN AÇIKLAMASI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan aramada çeşitli marka ve adetlerde içecek, yiyecek ve temizlik maddesi olmak üzere yaklaşık 2 milyon TL değerinde faturasız ve son kullanma tarihleri geçmiş ürünleri piyasaya sürmek üzere iken ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen malzemeler Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Yakalanan Şüpheli E.D Gebze Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.