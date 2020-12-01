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Basın Açıklaması

Valilikten mesai saatleri ile ilgili basın açılaması.

Basın Açıklaması

02 Aralık 2020 Çarşamba 10:22

01.12.2020
Koronovirüs ile mücalede alınan yeni tedbirler kapsamında; İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin mevzuatlarında belirtilen çalışma saatleri saklı kalmak kaydıyla, (7/24 çalışma saati uygulaması ile zorunlu hizmetleri yürüten, vardiya usulü ile çalışan kurum ve kuruluşlar ile Emniyet, Jandarma, Sağlık, 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, Zabıta  hariç) tüm kurum ve kuruluşların mesai saatlerinin 02.12.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar 10.00-13.00 /13.30-16.00 saatleri olarak uygulanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. 

Kamuoyuna bilgisine saygıyla duyurulur.                                                                       

KOCAELİ VALİLİĞİ
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