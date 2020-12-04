BASIN AÇIKLAMASI

; araçlarda yakıt olarak kullanma amaçlı Kaçak Akaryakıt ürettikleri ve satışlarını yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik, Gebze ilçesi Balçık mahallesinde Lisanssız/Ruhsatsız üretim tesisi olarak kullanılan bir fabrikada ve Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesindeki bir depoda yapılan aramada, toplamda 37 ( Otuzyedi ) ton Kaçak Akaryakıt ve 2 (İki) adet suçta kullanılan araç ele geçirilmiştir. Olay şüphelileri K.C ., Y.K. ve E.C. (Akaryakıt Kaçakçılığı suçundan cezaevinde yatmakta iken Covid-19 pandemi sürecinde şartlı tahliye edilmiştir.) isimli şahıslar ile ilgili adli tahkikata başlanılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.















