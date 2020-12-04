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BASIN AÇIKLAMASI

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılık ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde

BASIN AÇIKLAMASI

04 Aralık 2020 Cuma 17:02

; araçlarda yakıt olarak kullanma amaçlı Kaçak Akaryakıt ürettikleri ve satışlarını yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik, Gebze ilçesi Balçık mahallesinde Lisanssız/Ruhsatsız üretim tesisi olarak kullanılan bir fabrikada ve Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesindeki bir depoda yapılan aramada, toplamda 37 (Otuzyedi) ton Kaçak Akaryakıt ve 2 (İki) adet suçta kullanılan araç ele geçirilmiştir.  Olay şüphelileri K.C., Y.K. ve E.C. (Akaryakıt Kaçakçılığı suçundan cezaevinde yatmakta iken Covid-19 pandemi sürecinde şartlı tahliye edilmiştir.) isimli şahıslar ile ilgili adli tahkikata başlanılmıştır.   

 

                                               

 

     Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 







                                                                                                                                      

                 







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