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Basın Bülteni: "Sepaş Enerji’den HES kodu bilgilendirmesi"

Kovid-19 salgını nedeniyle, Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Merkezleri’nde abonelikle ilgili tüm işlemler, HES kodu sorgulaması ile yapılmaya başladı.

Basın Bülteni:

19 Kasım 2020 Perşembe 12:26


Kovid-19 salgını nedeniyle, Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Merkezleri’nde abonelikle ilgili tüm işlemler, HES kodu sorgulaması ile yapılmaya başladı.

Sepaş Enerji’ye ait Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de bulunan toplam 26 müşteri hizmetleri merkezinde artık Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile işlem yapılacak. Çalışan ve toplum sağlığı için Kovid-19 salgınına karşı önlem amacıyla, müşteri hizmetleri merkezlerine girişlerde HES kodu sorgulaması yapılmaya başladı.

Sepaş Enerji’den yapılan açıklamada, toplum sağlığını korumayı hedefleyen yeni uygulamanın ayrıntılarına yer verildi. Buna göre, Sepaş Enerji’nin müşteri hizmetleri merkezlerine müracaat eden tüm abonelerden, giriş noktasındaki görevlilere HES kodlarını göstermeleri istenecek. Müşteri temsilcisiyle işleme başlamadan önce sistemden HES kodu sorgulaması yapılacak olması nedeniyle, müşteri hizmetlerine herhangi bir nedenle başvuran abonelere HES kodlarını temin etmeleri çağrısı yapıldı.

Ayrıca, aboneliklerle ilgili birçok işlemin, Sepaş Enerji web sitesinde bulunan online işlemler ve 444 5 186 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla da yapılabildiği belirtildi.

HES kodu nasıl öğrenilir?

Kişiye özel olan HES kodu, akıllı telefonlar aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor. Cep telefonlarına indirilebilen “Hayat Eve Sığar” ve E-Devlet üzerinden ilgili bölümlere girilerek kısa sürede kod oluşturulabiliyor. Ayrıca SMS yoluyla da HES kodu alınabiliyor. HES yazıp, aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini yazıp, 2023’e SMS atan herkes kolayca HES kodunu görebiliyor.

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