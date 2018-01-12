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Basın Onur Gününe hazırlık

Yıldız Entegre İletişim Meslek Lisesi, 16 Ocak Basın Onur Günü’ne hazırlanıyor.

Basın Onur Gününe hazırlık

12 Ocak 2018 Cuma 09:37

 İlimizde eğitim veren Yıldız Entegre İletişim Meslek Lisesi, 16 Ocak Basın Onur Günü’ne hazırlanıyor. Kocaeli ve Türk basın tarihi için büyük önem taşıyan, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk basın toplantısı olarak tarihe geçen 16 Ocak ile ilgili, Gazetecilik meslek kuruluşları hazırlıkları sürdürürken, Yıldız Entegre İletişim melek Lisesi’de fotoğraf sergisi düzenleyecek. Bu nedenle Gazetecilik öğretmenleri Esma Mutlucan Aydın ve Zümra Küçük önceki gün gazetemizi ziyaret ettiler. Kurucumuz İsmail Kahraman ile 16 Ocak’a dair fikir ve projelerini paylaşan Aydın ve Küçük, Kocaeli basın tarihine dair de Kahraman’dan bilgiler aldılar.

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