Başın sağolsun Türkiyem!

Türkiye, 20 Ocak’tan beri Afrin’e yönelik Zeytin Dalı operasyonunu sürdürüyor. Hilalin tamamlanmasının ardından sınırımız tamamen terör örgütü mensuplarından temizlenirken, Afrin şehir merkezini ele geçirebilmek için Mehmetçiklerimiz, insanüstü bir gayretle 43 gündür bölgede. Ancak ne yazık ki önceki akşam acı bir haberle sarsıldık. Keltepe mevkinde 100’e yakın Terörist, kazdıkları tünellerden harekete geçerek Mehmetçiklerimize saldırdı. Canla başla savunmaya geçen ve Teröristlere aman vermeyin Şanlı Mehmetçiklerimiz, hainlerin saldırısını bertaraf etse de ne yazık ki 8 şehit verdik. 13 askerimiz de yaralanırken, 2 ÖSO askeri de şehadete erdi. öncelikle Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve acılı ailelerine baş sağlığı dilerken, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Başın sağ olsun Türkiyem.

Afrin operasyonunda 43 gün geride kaldı. Mehmetçik sadece çapulcularla değil, Emperyalist güçlerle çarpışıyor Afrin’de. Bu teröristlerin ellerindeki silahların hangi ülkeye ait olduğunu, bu yaptıkları tünellerin kimin akıl ürünü olduğunu biz çok iyi bilmekteyiz. Bu nedenle bu sadece bir terör operasyonu değil, ölüm kalım savaşıdır. 43 günde ne yazık ki 43 Mehmedimiz şehit oldu. Ama göğsü iman dolu Mehmetçiklerimiz geri dönmemeye kararlı. Onlar operasyonun ilk günü vurguladıkları gibi Kızıl Elma’ya doğru yol alırken, bizim dualarımız her birinin yanında. “Eğer inanaıyorsanız, üstünsünüz” ayeti kerimesinden yola çıkarak bizler inanıyoruz ki Kahramanlarımız bu ölüm kalım savaşından zaferle çıkacaktır. Anadoluda yaşayan herkesin Mehmetçiklerimize dualarıyla destek olmak, onlara moral vermek bana göre en büyük vazifemiz. Bir daha kayıpların yaşanmamasını dilerken, zorlu kış şartlarına aldırış etmeden ülkemizin bekası canlarını ortaya koyan yiğitlerimizin muzaffer olmasını diliyorum.

AFRİN KELTEPE OPERASYONU

Zeytin Dalı harekatının 41. gününde Türkiye'yi yasa boğan acı haberler geldi. 8 askerimizi şehit verdiğimiz çatışmanın kahreden detayları da ortaya çıktı. Afrin kırsalındaki 1083 rakımlı tepede, tünellerden çıkan yaklaşık 100 kişilik terörist grup, güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırdı. Destek için havalanan ATAK helikopteri de isabet aldı. Afrin'in kuzeybatı kırsalında, Hatay'daki Akbaba Hudut Karakolu'nun karşısına düşen Mehmedli, Bilalko ve El Maski köylerinin arasındaki 1083 rakımlı tepeye dün sabah teröristler sızma girişiminde bulundu. Jandarmave Polis Özel Harekât timleri ile korucular, teröristleri püskürttü.

İKİNCİ SIZMA GİRİŞİMİNDE ROKETATAR VE DOÇKALARLA SALDIRDILAR

Ancak sisli havayı fırsat bilen 100 kişilik PYD/PKK'lı terörist grup, öğle saatlerinde bu kez kalın beton duvarlarla örülmüş tünellerden sızmaya çalıştı. Teröristler omuzda taşınan füze, roketatar ve doçkalarla saldırdı. Güvenlik güçleri anında karşılık verdi.

Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, 1083 rakımlı tepe, sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. Hava desteği ve yaralıların tahliyesi için kalkan ve bölgeye ulaşan ATAK helikopterler de teröristler tarafından saldırıya uğradı. İsabet alan bir helikopter, bölgeye iniş yapamayarak geri çekildi. Çatışmada 8 asker şehit oldu, 20 asker, 3 Polis Özel Harekat mensubu ve 3 korucu yaralandı. Bombardımından sonra bölgeye inen helikopterler, durumu ağır olan yaralıları alarak Hatay ve ilçesi Kırıkhan'daki hastanelere getirdi.

KELTEPE-RACU ELE GEÇİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köylerini terörden arındırarak, Racu beldesi merkezine dayandı. TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri ile Bilal köy tepesini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Böylece, Racu beldesinin merkezinin girişine ulaşılmış oldu. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 91'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 120 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.