BAŞIN SAĞOLSUN TÜRKİYEM...

Devlet ve millet olarak büyük acı içinde, kan ağlıyoruz. 13 şehit haberi ile bir kez daha sarsıldık. Gebze Gazetesi

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olarak şehitlerimize Allah cc rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz.

PKK terör örgütünün, ellerinde rehin olarak tuttukları savunmasız, masum insanları hunharca katletmesi gerçekten üzücü ve bir o kadar da düşündürücü.

Devlet hiç bir zaman terör örgütünü muhatap almaz ve almamalı. Devlet, her türlü terör örgütü ile sonuna kadar mücadele edecektir.

Türkiye 40 yıla yakın terör örgütü ile mücadele ediyor. Binlerce şehit verildi, şehitlerin kanı yerde kalmayacak ve Gara şehitlerinin hesabı sorulacaktır.

13 Şehidimizin kanı yerde kalmayacak

Şehitlerimiz ile ilgili cenaze merasimlerinde yaşananlar içimizi sızlatıyor. Acılı aileler, şehit ana ve babalarının hali gönlümüzü dağlıyor.

Türkiye şehit acısı yaşarken, sözde dost ve müttefik olan başta ABD olmak üzere, Avrupa ülkelerinin terör örgütüne destek olması insanlık suçu.

Amerika’dan dost olunmayacağı bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye devleti olarak ABD'ye gerekli cevap verildi.

Gara şehitlerinin acıları tazeliğini koruyor, şehitlerimiz ile ilgili tarihe not düşme adına genel bilgi vermek istiyorum.

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Şehitler İle İlgili Bilgi Notu

1-Şehit Devlet Görevlisi E. P.

(4 Ağustos 2017’de kaçırılmıştı.)

2-Şehit Devlet Görevlisi A. G.

(4 Ağustos 2017’de kaçırılmıştı.)

3-Şehit Polis Mem.Sedat YABALAK (Mersin)

(28 Temmuz 2015 tarihinde Lice Genç karayolunda kaçırılmıştı)

4-Şehit Polis Memuru VEDAT KAYA (Mardin)

(24 Temmuz 2015 tarihinde Lice Genç karayolunda kaçırılmıştı)

5-Şehit Astsubay SEMİH ÖZBEY (Malatya)

(18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli Pülümür Alacık köyü karayolunda kaçırılmıştı.)

6-Şht.Uz.Çvş.Hüseyin SARI Kahramanmaraş

(13 Ağustos 2015 tarihinde Lice Genç Fis ovası karayolunda kaçırılmıştı.)

7-Şht. Uzm. ÇvşMevlüt KAHVECİ (Eskişehir)

(Eylül 2016 tarihinde Hakkari Çukurca Doğanlı köyü karayolunda kaçırılmıştı.)

8-Şht.Uz.Çvş.Sedat VARDAR (Bingöl)

(12 Aralık 2015 tarihinde Şırnak merkezde birliklerinden Açık öğretim imtihanına giderken kaçırılmıştı.)

9-Şehit Uzman Çavuş Ümit GICIR (Kırıkkale)

(Eylül 2016 tarihinde Hakkari Çukurca Doğanlı köyü karayolunda kaçırılmıştı.)

10-Şehit Er ADİL KAVAKLI (Osmaniye)

(2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli Pülümür karayolunda kaçırılmıştı.)

11-Şehit Er Müslüm ALTUNTAŞ (Şanlıurfa)

(2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli Pülümür karayolunda kaçırılmıştı.)

12-Şehit Er SEDAT SORGUN (Erzurum)

(13 Ağustos 2015 tarihinde Lice Genç Fis ovası karayolunda kaçırılmıştı)

13-Şehit Er Süleyman SUNGUR (Siirt)

(13 Ağustos 2015 tarihinde Lice Genç Fis ovası karayolunda kaçırılmıştı. )

Türkiye güçlü ve binlerce yıllık devlet geleceği olan bir devlettir.

Gara/ Kuzey Irak'ta bir mağarada şehit edilenlerin kanı yerde kalmayacak.

Türkiye Devleti, evlatlarına sahip çıkma güç ve kudretine sahiptir.

Artık kimse Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de ne işimiz var diyemez...

Artık terör ocağı, yuvası olan coğrafyalarda taş üzerinde taş, gövde üzerinde baş bırakılmamalı...Kuzey Irak'taki terör yuvaları dağıtılmalı.

Bugünkü makalemi şu dua ve dileklerle noktalıyorum;

RABBİM ŞEHADETLERİNİ KABUL EYLESİN...

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN...

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Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da terör örgütü PKK ile ilgili bir çok makale yazdım, yayınlanan bazı makalelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

PKK Terörü ile ilgili daha önce Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da Belgeselcinin Not Defteri köşesinde yazdığım makalelerimden bazı linkleri paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1345&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/teroru-lanetlerken-makale,1650.html

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1654&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2244&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/terorun-amaci-ve-buyuk-oyun-makale,1672.html

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1197&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1391&t=makale