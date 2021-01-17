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Basın Tarihi Ve Kocaeli Kitapları Sergisi Açtık

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 2 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Basın Tarihi Ve Kocaeli Kitapları Sergisi Açtık

17 Ocak 2021 Pazar 13:44


Kurtuluş savaşından sonra kurulacak yeni devlet modelinin Cumhuriyet olacağı Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilanı olan 29 Ekim 1923 tarihinden 10 ay önce 16 Ocak 1923`te Atatürk tarafından Kocaeli`nde İlan edildi.
Bu tarih her yıl Kocaeli`nde Basın Onur günü olarak kutlanmakta , ilgili ve yetkililer mesajlar yayınlamakta, toplantılar düzenlemekte .
Mustafa Kemal Atatürk 16 Ocak 1923`te Kocaeli İzmit`te Abdülaziz’in Av köşkü olarak bilinen Kasrı Hümayünda bir basın toplantısı düzenleyerek yeni kurtulacak devlet modelinin Cumhuriyet olacağını o dönemin önemli gazetecilerinin katıldığı ve basın tarihine İzmit Basın toplantısı olarak geçen basın toplantısını düzenleyerek Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşu ile ilgili çok önemli bilgiler verdi. 6 saat süren basın toplantısı tutanakları daha sonra yayınlandı .
Avrasya Gazeteciler Derneğinden Sergi
İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İKTAV Belgesel yayıncılık Devri Alem belgesel tv www.devrialem.tv programı ve www.gebzegazetesi.com arşivlerinde yer alan basın tarihimize ışık tutan gazetelerle Kocaeli kitaplarının yer aldığı sergi açtık.
Avrasya gazete radyo ve televizyon yayıncıları derneği www.agrt.net kültür hizmeti olarak İKTAV Belgesel yayıncılığın Gebze Tatlıkuyu mahallesindeki Kültür İl Müdürlüğüne kayıtlı özel araştırma kütüphanesinde açılan sergi tarihçi yazar sanatçı ve kültür adamlarından ilgi gördü.



















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