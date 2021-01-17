Basın Tarihi Ve Kocaeli Kitapları Sergisi Açtık

Kurtuluş savaşından sonra kurulacak yeni devlet modelinin Cumhuriyet olacağı Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilanı olan 29 Ekim 1923 tarihinden 10 ay önce 16 Ocak 1923`te Atatürk tarafından Kocaeli`nde İlan edildi.

Bu tarih her yıl Kocaeli`nde Basın Onur günü olarak kutlanmakta , ilgili ve yetkililer mesajlar yayınlamakta, toplantılar düzenlemekte .

Mustafa Kemal Atatürk 16 Ocak 1923`te Kocaeli İzmit`te Abdülaziz’in Av köşkü olarak bilinen Kasrı Hümayünda bir basın toplantısı düzenleyerek yeni kurtulacak devlet modelinin Cumhuriyet olacağını o dönemin önemli gazetecilerinin katıldığı ve basın tarihine İzmit Basın toplantısı olarak geçen basın toplantısını düzenleyerek Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşu ile ilgili çok önemli bilgiler verdi. 6 saat süren basın toplantısı tutanakları daha sonra yayınlandı .

Avrasya Gazeteciler Derneğinden Sergi

www.devrialem.tv www.gebzegazetesi.com İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İKTAV Belgesel yayıncılık Devri Alem belgesel tvprogramı vearşivlerinde yer alan basın tarihimize ışık tutan gazetelerle Kocaeli kitaplarının yer aldığı sergi açtık.