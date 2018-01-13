Basın Yayın Hayatında 43 yıl ve geçmişe yolculuk!

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ilk basın toplantısını 16 Ocak 1923 de İzmit’te düzenlemişti. Tarihi belge ve bilgiler geçmişe ışık tutarken geleceğe yön verir. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl 16 Ocak’ta düzenlenecek Basın Onur Günü dolayısı ile İzmit’de eğitim veren Yıldız Entegre İletişim Meslek Lisesi’nde Kocaeli basın tarihi sergisi açıyoruz. Avrasya Gazeteciler Derneği ve Yıldız Entegre İletişim Meslek Lisesi ile ortaklaşa açılan basın tarihi sergisinde ilk kez sergilenecek. Sergide, Menderes ve Bakanların nasıl idam edildiğinin görsel ve haberlerim yer aldığı gazetelerde yer alıyor.

Daha önce bir çok yerde açılan sergi büyük ilgi görmüştü.

GAZETECİLİK ANILARIM

Çok sık kullandığım bir deyim vardır. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Resmî ve özel kurum temsilcileri vefalı dost ve arkadaşlardan gerek geride bıraktığımız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü gerekse Salı günü kutlayacağımız 16 Ocak basın Onur Günü nedeniyle kutlama mesajı alınca kısa bir değerlendirme yaparak, tarihi geçmişe yolculuk yapmak istedim.

Gazetecilik mesleğinde İlk kez kalemi elime 1975 yılında Trabzon'da okurken almış, Ufuk Gazetesi’nde Trabzon tarihi ile ilgili deneme yazmış, hafta sonları haftalık Ufuk Gazetesi satarak harçlığımı çıkarmıştım.

Vatani görevimi yaparken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın İstanbul Çubuklu’daki seyir Hidrografi Dairesi başkanlığı basın merkezinde görevliyken ulusal basınla tanışıp denizcilik tarihi ile ilgili yazılar yazmıştım.

1982 yılında Gebze'ye yerleşip TRT Anadolu Ajansı başta olmak üzere bir çok basın yayın kuruluşunun temsilcilik ve muhabirliğini yapıp, Uyanış Gazetesi’nde makale yazmaya başladım.

1985 yılında Gebze Gazetesini kurup, İzmit Hürsöz gazetesinde bastırmaya başladım.

1987 yılında Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucu üyeleri arasında yer aldım. Merkezi Ankara'da bulunan Anadolu Basın Birliğine üye oldum.

1987 yılında Gebze'de gazete matbaa tesislerini kurarak çalışmaya devam ettim.

1989 yılında Merkezi İstanbul'da olan Türkiye Gazeteciler cemiyetine üye oldum.

1990 yılında Merhum Turgut Özal'ın elinden Anadolu basını birincilik ödülü aldım, Gebze Gazetesi’ni günlük yayınlamaya başladım, TRT ve özel TV’lerde programlar hazırlamaya başladım.

1993 yılında Gebze'nin ilk özel Radyosu Gebze fm’i kurdum.

1993 yılında Gazeteci ve Belgeselci olarak yurtdışına çıkmaya başladım. Bu güne kadar bir çok dünya ülkesinde belgesel çekip araştırma yaptım.

1995 yılında bir gurup arkadaşla Anadolu Yayıncılar Birliği’ni kurdum, 1997 yılında Türkiye Gazeteciler Federasyonu kurucuları arasında yer aldım. 1998 Yılında Devri Alem Belgesel TV programlarına çekerek, Meltem TV, TV 5, Bengütürk TV ve TGRT Belgesel TV kanalı başta olmak üzere ulusal ve bölgesel TV kanallarında 80’e Yakın ülkede çektiğim belgeseli hazırlayıp sunmaya devam ediyorum.

2014 yılında Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu kurucuları arasında yer alarak, Türk Dünyası Gazeteciler şuraları ve Türk dünyası belgesel filim festivali düzenleme ve yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım.

Yıl 2018 ve halen çalışıyor, çalışmaya devam ediyorum. Çalışan gazeteci olarak 43 yıldır yorulmadan bıkmadan ve usanmadan

www.gebzegazetesi.com

www.kocaeligebze.tv

www.belgeselyayincilik.com

www.seyyahyapim.com

Bu sayfalarda da göreceğiniz gibi bıkmadan, usanmadan, araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak 58 yaşında, 28’lik delikanlı gibi heyecanla çalışmaya devam ediyorum. Aynı zamanda AGRT genel başkanı olarak basın mesleğine katkı sunuyorum. Gazetecilik hayatımı kitap ve belgeselleştirmeye başladım. Siz değerli vefalı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum iyi ki varsınız