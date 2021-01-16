Basın Yayın Tarihinde Kocaeli'nin Çok Önemli Yeri Var

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 5 yıl önce facebookta paylaşmış olduğu gönderi..

Kocaeli`nde ilk gazete 1853 yılında 153 yıl önce yayınlanmıştı.

Mustafa Kemal Atatürk 16 Ocak 1923`te İzmit basın toplantısı ile kurulacak devlet yapısının Cumhuriyet olduğunu açıklamıştı.

İlk kez 1950`lerde Kocaeli gazeteciler cemiyeti kurularak Çanakkale şehirler abidesi için yardım toplanmıştı.

Daha sonra 1986 yılında cemiyet yeniden kurulmuştu.

Kocaeli basın tarihine 35 yıldır canlı şahitlik yapan gazeteci ve belgeselci olarak Kocaeli Gazeteciler cemiyetimizin etkinlikleri için cuma gününden itibaren İzmitteydim.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı değerli arkadaşım Çetin Gürol ve ekibi Kocaeli basın tarihine önemli bir not daha düştü.