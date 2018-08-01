Basında Türkiye Özbekistan Dayanışması

Özbekistan







TGF ve Basın Vakfı’nın Ankara Maltepe’deki Genel Merkezi’nde, Özbekistan Kamu Fonu Başkanı Said Abdulaziz Yusupov, TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca Basın Vakfı Genel Başkanvekili İbrahim Erdoğan arasında imzalanan protokol, “ÖZBEKİSTAN VE TÜRKİYE BASINI ARASINDA DOSTLUK, KARDEŞLİK VE MESLEKİ İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME” konularını kapsıyor. Protokol kapsamında, Türk Dünyası 4. Gazeteciler Şurası da Özbekistan’da gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışmalara, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından da destek verilecek. Bağımsız Yazılı Basın ve Haber Ajansları Destekleme ve Geliştirme Kamu Fonu(MMF) ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu(TGF) ve Basın Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.TGF ve Basın Vakfı’nın Ankara Maltepe’deki Genel Merkezi’nde, Özbekistan Kamu Fonu Başkanı Said Abdulaziz Yusupov, TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca Basın Vakfı Genel Başkanvekili İbrahim Erdoğan arasında imzalanan protokol, “ÖZBEKİSTAN VE TÜRKİYE BASINI ARASINDA DOSTLUK, KARDEŞLİK VE MESLEKİ İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME” konularını kapsıyor. Protokol kapsamında, Türk Dünyası 4. Gazeteciler Şurası da Özbekistan’da gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışmalara, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından da destek verilecek.

İmza töreni sonrasında yapılan ortak açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“İki ülke basını için büyük yarar sağlayacağını düşündüğümüz bu protokol şu konuları kapsamaktadır.

1-Türk kültürünün ortak değerlerini koruyup kollayarak geliştirilmesine hizmet etmek, Özbekistan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmeye yönelik faaliyet ve etkinlikler yürütmek;

2-Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı’na bağlı yaygın ve yerel medya kuruluşları ve basın mensupları ile Özbekistan basın yayın kuruluşları ve medya organları arasında sosyal ve kültürel ilişkiler kurularak, mesleki gelişim üzerine işbirliği yapmak, karşılıklı seminer, konferans, panel, şura ve çalıştaylar düzenlemek;

3-Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde görev yapan gazeteciler ile Özbekistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde görev yapan basın mensupları arasında karşılıklı mesleki değişim programları yapmak. Değişim programı dahilinde katılımcı olarak yer alacak gazetecilerin her türlü konaklama, yemek ve iaşe ihtiyaçlarını karşılamak;

4-Özbekistan’ın tarihi, turistik ve kültürel özellikleriyle ilgili haber, röportaj, köşe yazıları, TV ve Radyo programları yapılarak Türkiye’deki yaygın ve yerel basında yayınlanmasını sağlamak, aynı şekilde Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili yayınların da Özbekistan basın yayın organlarında neşredilmesini temin etmek;