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Başından vurularak öldürülen şahsın kimliği belirlendi

Darıca'da başından vurularak öldürülen kişinin Hakan Özer (37) olduğu belirlendi.

Başından vurularak öldürülen şahsın kimliği belirlendi

06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:07

 Emek Mahallesi Buse Sokak'tan geçenler, sabah saatlerinde boş arazide bir erkek cesedi gördü. İhbarla olay yerine gelen  polis ekipleri, başından tek kurşunla vurulan kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis, silah bulamadı. İnceleme sonrası 30-35 yaşında olduğu tahmin edilen kişinin cesedi, otopsi adli tıp kurumuna gönderildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde başından vurularak öldürülen kişinin Hakan Özer (37) olduğu belirlendi. Özer’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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