Başından vurularak öldürülen şahsın kimliği belirlendi

Emek Mahallesi Buse Sokak'tan geçenler, sabah saatlerinde boş arazide bir erkek cesedi gördü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, başından tek kurşunla vurulan kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis, silah bulamadı. İnceleme sonrası 30-35 yaşında olduğu tahmin edilen kişinin cesedi, otopsi adli tıp kurumuna gönderildi.





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