Basının Tarihimizde 31 Yılda Neler Değişti

http://www.gebzegazetesi.com/basinin-tarihimizde-31-yilda...





Başta kendi hayatımız olmak üzere Dünya'da ve Türkiye’de birçok şey değişiyor. Gazetecilik ve Belgeselcilik mesleğimizde 43 yıl geride kaldı. Birçok şey yaşadık, Türkiye’yi ve dünyayı gezip gördük. Gazetecilik mesleğimizdeki değişime ayak uydurmaya çalıştık.

Küresel Gazeteciler Konseyi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin organizasyonlarına katılmak üzere Kayseri’deydim. Kayseri’ye ilk kez 1988 yılı Eylül ayında, o dönemki adıyla Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlü’ğünün düzenlediği Anadolu Basını Eğitim seminerleri için gelmiş, toplantılara katılıp dönemin basından sorumlu Kayserili Devlet Bakanı Mehmet Yazar’la 28 yaşında genç bir gazeteci olarak söyleşi yapmış, Kayseri’nin tarih ve kültür değerleri ile ilgili araştırma ve tanıtma yazısı yazmıştım. Benim gibi toplantıya Türkiye’nin dört bir tarafından gazeteci arkadaşlar katılmıştı. Bugün birçok gazeteci arkadaşımız ebediyete gitti, hepsini rahmetle anıyorum.

31 yıl içinde çok şey değişti. Birçok kez Kayseri’ye gelip gittim, belgeseller çektim. Arkadaş ve dostlarımız oldu. En önemli değişim medya ve basın dünyamızda oldu. O günler birçok Anadolu Gazetesi elde dizilip basılıyor, kurşun potada dizgi yapan entertip dizgi ve frankental düz baskı makinaların da basıldığı fotoğraftan klişe yapıldığı günler. Ofset Baskının hayal olduğu tarihler… Sosyal medya, akıllı cep telefonunun, masaüstü yayıncılık, internet gazeteciliği, Web tv, özel televizyonların hayal bile edilemediği tarihler üzerinden tam 31 yıl geçmiş.

KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ TOPLANTISI

Küresel Gazeteciler Konseyi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti toplantısında medyayı ilgilendiren önemli şeyler konuşuldu. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, konseyin amaç ve hedefleri hakkında önemli bilgi verdi. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Onur Önürmen, sosyal medyanın geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Kayseri Basını ve 1980 yılında kurulan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ile ilgili bilgiler verdi.

31 yıl içinde basında çok şey değişti. Basın ve medyada sosyal ve dijital medyanın hızına yetişenler, kendini geleceğin medyası "dijital medyaya" ayak uyduran Gazeteciler başarılı olacak. Kuruluş çalışmaları devam eden Küresel Gazeteciler Konseyi'ne başarılar diliyor, ev sahipliği ve misafirperverliği için Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum.

ANADOLU’NUN KIYMETİNİ BİLELİM

Kış ayları olmasına rağmen Anadolu bahardan günler yaşıyor. Küresel Gazeteciler Konseyi toplantısına katılmak üzere uçakla Kayseri’ye giderken 10 bin metre yükseklikten Anadolu’nun muhteşem güzelliklerini de Belgeselleştirmeye çalıştım, keşke ülkemizi daha iyi tanıyabilsek.

Üç tarafı denizlerle çevrili birçok uygarlığa merkez olmuş, 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip güzel vatan Anadolu dağları, ovaları, yaylaları, vadileri. ırmakları ile adeta cennetten bir köşe.

Anadolu havadan bir başka güzel görünüyor. Bembeyaz kar örtüsü altında bir tabloyu andırıyor. Irmaklar ve göllerimiz Anadolu’ya can veriyor. Bağlar, bahçeler ve tarlalardan bereket akıyor. Anadolu’yu sevmek tanımakla, değerlerini koruyup gelecek kuşaklara emanet etmekle olur.

Sizleri Kayseri yolunda çektiğim fotoğraflarla baş başa bırakırken, siz değerli arkadaşlarımı Anadolu’yu tanıyıp sevmeye davete diyorum.