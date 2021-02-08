Başiskele Beyoğlu Caddesi Asfaltlanıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Yeniköy Merkez Mahallesi Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddeler’inde yaklaşık 2 bin 500 metrelik yolda üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele, Kirazlıbahçe Caddesi’nden Beyoğlu Caddesi’ne araç ve yaya geçişini daha güvenli ve konforlu hale getirecek dört şeritli köprü tamamlandı. Kirazlıbahçe Caddesi’nde parke bordür imalatları sürerken Bağdat Caddesinde pmt ve asfalt serimi yapıldı.

YENİ KÖPRÜ YAPILDI

2 bin 500 metre uzunluğundaki Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddelerinin üst ve alt yapısını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, her iki cadde de 6 bin ton asfalt serimi, 2700 metre de yağmur suyu altyapısı yaptı. İki caddeyi birbirine bağlayan Başiskele Yeniköy Mahallesi’nde kullanım ömrünü tamamlayarak yıkılan Değirmendere Köprüsü yerine dört şeritli yeni köprü yapan Büyükşehir Belediyesi, Kirazlıbahçe Caddesi ve Beyoğlu Caddesi’ni daha güvenli ve konforlu hale getirecek çalışmalarını sürdürüyor.

KİRAZLIBAHÇE VE BEYOĞLU CADDESİ

Kirazlıbahçe Caddesi’ni baştan sona yenileyen Büyükşehir Belediyesi çalışmalar kapsamında toplamda 6 bin 500 ton plent miks temel ve 3 bin 300 ton sıcak asfalt serimi yaptı. Caddede 1700 metre yağmursuyu hattı yapıldı. Bordür ve parke imalatının yapıldığı cadde baştan sona yenilendi. Bin metre uzunluğundaki Beyoğlu Caddesi’nde de 3 bin ton asfalt serimi yapılıyor.























