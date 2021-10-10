banner677
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başiskele Beyoğlu Ve Kirazlıbahçe Caddelerinde Yol Çizgileri Çizildi

Büyükşehir tarafından Başiskele Yeniköy Merkez Mahallesi Beyoğlu ve Kirazlı caddelerinde son kat aşınma asfaltı serimi yapıldı ve yol çizgileri çizildi

Başiskele Beyoğlu Ve Kirazlıbahçe Caddelerinde Yol Çizgileri Çizildi

10 Ekim 2021 Pazar 21:27


 

Başiskele Beyoğlu ve Kirazlıbahçe caddelerinin üstyapısını yenileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her iki caddede de yağmur suyu hattı imalatı, kaldırım ve asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Başiskele Yeniköy Mahallesi Kirazlıbahçe ve Beyoğlu caddelerini birbirine bağlayan ve kullanım ömrünü tamamlayarak yıkılan Değirmendere Köprüsü yerine dört şeritli yeni köprü yapan Büyükşehir, Beyoğlu Caddesi’nde son kat aşınma asfaltı serimini de yaparak, caddeyi konforlu ulaşım için uygun hale getirdi. Yol çizgileri de çekilen cadde de yol güvenliği de sağlandı.

 

KOLAY VE KONFORLU ULAŞIM AĞI

Kocaeli genelinde güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yayaların ve araçların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kurmaya devam ediyor. Başiskele’de 1000 metre uzunluğundaki Beyoğlu Caddesi’nin asfalt serimi tamamlandı. 3 bin ton asfalt serimi yapılan caddenin tretuvar kaldırım imalatı da yapılarak cadde yenilendi.











Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Toplu Taşıma Araçlarına Titiz Denetim Toplu Taşıma Araçlarına Titiz Denetim
Kırmızıda DUR, Yeşilde GEÇ Kırmızıda DUR, Yeşilde GEÇ
Gündoğdu, Yürüyüş Yolu’ndaki Çalışmaları İnceledi Gündoğdu, Yürüyüş Yolu’ndaki Çalışmaları...
Başkan Büyükakın, ‘’İstişare Ederek Proje Üretiyoruz’’ Başkan Büyükakın, ‘’İstişare Ederek Proje...
Karamürsel’de Yüzme Havuzuna Yeni Çevre Düzenlemesi Karamürsel’de Yüzme Havuzuna Yeni Çevre Düzenlemesi
Sekapark, Kürek Yarışları’na Ev Sahipliği Yapacak Sekapark, Kürek Yarışları’na Ev Sahipliği Yapacak
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Toplu Taşıma Araçlarına Titiz Denetim
Büyükşehir’in Ulaşım Denetim ekipleri, ağustos ve eylül aylarında bin 329 toplu taşıma aracıyla 434...

Haberi Oku