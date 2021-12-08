GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başiskele İstiklal Ve Cumhuriyet’te Yol Çizgileri Çizildi

Büyükşehir tarafından üstyapısı tamamlanan Başiskele, İstiklal ve Cumhuriyet caddelerinde yol çizgileri çizildi

Başiskele İstiklal Ve Cumhuriyet'te Yol Çizgileri Çizildi

08 Aralık 2021 Çarşamba 09:30


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başiskele Doğantepe Mahallesi İstiklal Caddesi’nde ve Başiskele- Paşadağ Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde üstyapı çalışması yapılarak yenilendi. Yol çizgileri yenilenen her iki cadde daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

 

İSTİKLAL CADDESİ

İstiklal Caddesi, Başiskele ile Kartepe ilçelerinin köyleri arasında bağlantı sağlayan grup yolu olarak da vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Yol çizgileri çizilerek güvenli ve konforlu hale getirilen İstiklal Caddesi, 6.5 metre genişliğe çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bin 400 metre uzunluğundaki cadde de asfaltlama, yol çizgileri çizilmesi ve trafik işaret ve tabela montajı çalışması yapıldı.

 

CUMHURİYET CADDESİ

Başiskele- Paşadağ Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde genişletme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, caddenin altyapısını da yenileyerek caddeyi çift şeritli hale getirdi. Çift şeritli hale getirilen ve yol çizgileri çizilen Cumhuriyet Caddesi, Bahçekent’te yaşayan vatandaşlara da ulaşım kolaylığı sağladı.

 






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası Demirciler Köyü’nde İçme Suyu Altyapı Hattı Yenilemesi Dilovası Demirciler Köyü’nde İçme Suyu Altyapı...
Kartepe Maşukiyede Meydana Gelen Heyelana Acil Müdahale Edildi Kartepe Maşukiyede Meydana Gelen Heyelana Acil Müdahale...
Motorize Zabıta Ekipleri Göreve Başladı Motorize Zabıta Ekipleri Göreve Başladı
Yıkımların Devam Ettiği Cedit’te Uzlaşma Oranı Yüzde 95 Yıkımların Devam Ettiği Cedit’te Uzlaşma Oranı...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Dilovası Demirciler Köyü’nde İçme Suyu...
İSU, Dilovası Demirciler Köyü ve çevresi ile Köseler Köyü’ndeki konut ve sanayi kuruluşlarının içme...

Haberi Oku