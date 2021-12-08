Başiskele İstiklal Ve Cumhuriyet’te Yol Çizgileri Çizildi









Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başiskele Doğantepe Mahallesi İstiklal Caddesi’nde ve Başiskele- Paşadağ Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde üstyapı çalışması yapılarak yenilendi. Yol çizgileri yenilenen her iki cadde daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

İSTİKLAL CADDESİ

İstiklal Caddesi, Başiskele ile Kartepe ilçelerinin köyleri arasında bağlantı sağlayan grup yolu olarak da vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Yol çizgileri çizilerek güvenli ve konforlu hale getirilen İstiklal Caddesi, 6.5 metre genişliğe çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bin 400 metre uzunluğundaki cadde de asfaltlama, yol çizgileri çizilmesi ve trafik işaret ve tabela montajı çalışması yapıldı.

CUMHURİYET CADDESİ

Başiskele- Paşadağ Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde genişletme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, caddenin altyapısını da yenileyerek caddeyi çift şeritli hale getirdi. Çift şeritli hale getirilen ve yol çizgileri çizilen Cumhuriyet Caddesi, Bahçekent’te yaşayan vatandaşlara da ulaşım kolaylığı sağladı.















