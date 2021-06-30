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Başiskele Kaykay Pisti, Grafitiyle Renklendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Başiskele Sahil Parkı’nda yaptığı kaykay pistinde sona gelindi.

Başiskele Kaykay Pisti, Grafitiyle Renklendi

30 Haziran 2021 Çarşamba 13:06


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce Başiskele Sahil Parkı’na yapılan kaykay pistinde sona gelindi. Gençler için yapılan grafiti çalışmaları ise alana ayrı bir renk kattı.

 

BAŞİSKELE KAYKAY PİSTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, en büyük endüstriyel dönüşüm projesi Seka Park’ta yer alan kaykay pistinde yenileme çalışması yapmış, kaykay pisti gençlerden tam not almıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kaykay pistinin (Skate park) bir eşini de Başiskele ilçesinde yaptı. Başiskele Sahili helikopter pistine yapılan kaykay pistinde sona gelindi.

 

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışmalar gençlerin büyük beğenisini topladı. Alanda gençler için grafiti çalışmaları yapıldı Skate park alanında modüller (rampalar) gençler tarafından kullanılmaya başlandı. Büyük beğeni toplayan kaykay pisti önümüzdeki günlerde gençlerin hizmetine açılacak.

 

 














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