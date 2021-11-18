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Başiskele’ye Tablo Güzelliğinde Köy Grup Yolu

Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Başiskele Aksığın – Camidüzü - Serindere ve Tepecik’e yapılan grup köy yolu göz dolduruyor

Başiskele'ye Tablo Güzelliğinde Köy Grup Yolu

18 Kasım 2021 Perşembe 09:51

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Aksığın ve Tepecik mahallelerine ulaşımın sağlandığı grup köy yolunda asfalt serim çalışması sonrası yol çizgileri de çizildi. Ortaya tablo güzelliğinde bir köy grup yolu çıktı. 

 

7 KM UZUNLUKTA YOL YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan asfalt serim çalışması ile Camidüzü - Serindere-Tepecik köylerine ulaşım daha konforlu ve güvenli bir şekilde sağlanacak. 7 kilometre uzunluktaki mevcut yol yerine 10 bin ton asfaltlama yapan Büyükşehir Belediyesinin asfaltlanan yola yapılan yol çizgileri ve tabela montaj çalışmalarıyla Başiskele Aksığın - Camizdüzü - Serindere ve Tepecik köylerine ulaşımın sağlandığı grup köy yolunda yol konforu artırıldı.

 





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