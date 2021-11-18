Başiskele’ye Tablo Güzelliğinde Köy Grup Yolu

Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Başiskele Aksığın – Camidüzü - Serindere ve Tepecik’e yapılan grup köy yolu göz dolduruyor





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Aksığın ve Tepecik mahallelerine ulaşımın sağlandığı grup köy yolunda asfalt serim çalışması sonrası yol çizgileri de çizildi. Ortaya tablo güzelliğinde bir köy grup yolu çıktı.

7 KM UZUNLUKTA YOL YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan asfalt serim çalışması ile Camidüzü - Serindere-Tepecik köylerine ulaşım daha konforlu ve güvenli bir şekilde sağlanacak. 7 kilometre uzunluktaki mevcut yol yerine 10 bin ton asfaltlama yapan Büyükşehir Belediyesinin asfaltlanan yola yapılan yol çizgileri ve tabela montaj çalışmalarıyla Başiskele Aksığın - Camizdüzü - Serindere ve Tepecik köylerine ulaşımın sağlandığı grup köy yolunda yol konforu artırıldı.













