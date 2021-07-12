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Başiskele'ye yeni bir cadde kazandırılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele İlçesi Başyiğit Caddesi ile Kanal Yolu caddelerini birbirine bağlayacak yeni yol yapımı için çalışmalara başladı.

Başiskele'ye yeni bir cadde kazandırılıyor

12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:12

 İlimizde artan araç ve insan nüfusunun ihtiyaçları, yeni alternatif ulaşım ağlarının ve alternatif yol projelerinin hayata geçirilmesi gerekliliğini doğuruyor. Büyükşehir Belediyesi her geçen gün artan araç yoğunluğuna çözüm üretmek için Başiskele ilçesi Başyiğit Caddesi ile Kanal Yolu Caddelerini birbirine bağlayacak yeni yol yapımı için çalışmalara başladı. Kazı çalışmalarının başladığı yeni yol, Kiraz Çayı üzerine yapılacak betonarme köprünün yapılması, dere ıslah çalışmaları ve asfaltlama çalışmaları sonrası hizmete sunulacak.

 

BETONARME KÖPRÜ İLE İKİ CADDE BİRLEŞTİRİLECEK

Çalışmalar kapsamında Başiskele Kanal Yolu Caddesi ile Başyiğit Caddesi arası köprü bağlantı yolları ve kanal Islahı yapılacak. 696 metre uzunluğundaki yeni yol, betonarme köprü ile Başyiğit Caddesi ve Kanal Yolu Caddelerini birleştirecek. 20 bin 900 metreküp kazı, 7 bin 500 metreküpte dolgu çalışmaları yapılacak proje kapsamında, Kiraz Çayı üzerinde betonarme köprü ve dere ıslah çalışmaları için kazı çalışmalarına başlandı.

 

KANAL YOLU İLE BAŞYİĞİT CADDELERİ ARASI

Kiraz Çayı üzerinde dere ıslahı çalışmaları doğrultusunda 2 bin 155 metrekare harçlı pere, taş duvar, betonarme dere tabanı imalatları yapılacak. 3 bin 490 ton pilent miks temel, 2 bin 425 ton da binder ve aşınma asfalt serimi yapılacak yeni yol, Başiskele Kanal Yolu Caddesi İle Başyiğit Caddesi arasında ulaşımı kolaylaştıracak alternatif bir güzergah olacak.
















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