Başiskele'ye yeni bir cadde kazandırılıyor

BETONARME KÖPRÜ İLE İKİ CADDE BİRLEŞTİRİLECEK
Çalışmalar kapsamında Başiskele Kanal Yolu Caddesi ile Başyiğit Caddesi arası köprü bağlantı yolları ve kanal Islahı yapılacak. 696 metre uzunluğundaki yeni yol, betonarme köprü ile Başyiğit Caddesi ve Kanal Yolu Caddelerini birleştirecek. 20 bin 900 metreküp kazı, 7 bin 500 metreküpte dolgu çalışmaları yapılacak proje kapsamında, Kiraz Çayı üzerinde betonarme köprü ve dere ıslah çalışmaları için kazı çalışmalarına başlandı.
KANAL YOLU İLE BAŞYİĞİT CADDELERİ ARASI
Kiraz Çayı üzerinde dere ıslahı çalışmaları doğrultusunda 2 bin 155 metrekare harçlı pere, taş duvar, betonarme dere tabanı imalatları yapılacak. 3 bin 490 ton pilent miks temel, 2 bin 425 ton da binder ve aşınma asfalt serimi yapılacak yeni yol, Başiskele Kanal Yolu Caddesi İle Başyiğit Caddesi arasında ulaşımı kolaylaştıracak alternatif bir güzergah olacak.