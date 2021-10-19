Başka Çiftçi, Muhtarlarla Buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve kamu kurumları müdürleri, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile Çayırovadaki mahalle muhtarları ile kahvaltıda buluştu. Kaymakam Hasan Gözen ile birlikte muhtarlarla sohbet eden görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Çiftçi, “Demokrasimizin temel yapı taşı olan, kurumlar ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören, mahallelerimizdeki gözümüz ve kulağımız olan muhtarlarımız ile birlikte ilçemize hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana uyum ve koordinasyon içinde çalıştığımız muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.