banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başka Çiftçi, Muhtarlarla Buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Başka Çiftçi, Muhtarlarla Buluştu

19 Ekim 2021 Salı 12:09

 

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve kamu kurumları müdürleri, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile Çayırovadaki mahalle muhtarları ile kahvaltıda buluştu. Kaymakam Hasan Gözen ile birlikte muhtarlarla sohbet eden görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Çiftçi, “Demokrasimizin temel yapı taşı olan, kurumlar ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören, mahallelerimizdeki gözümüz ve kulağımız olan muhtarlarımız ile birlikte ilçemize hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana uyum ve koordinasyon içinde çalıştığımız muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BÜYÜKGÖZ: STK ÇALIŞMALARI BİR SEFER GÖREV EMRİDİR BÜYÜKGÖZ: STK ÇALIŞMALARI BİR SEFER GÖREV EMRİDİR
KO-MEK’ten UKOM’a Destek KO-MEK’ten UKOM’a Destek
Maşukiye Aygırderesi Islah Ediliyor Maşukiye Aygırderesi Islah Ediliyor
Büyükşehir’den Geniş Katılımlı Roman Çalıştayı Büyükşehir’den Geniş Katılımlı Roman Çalıştayı
GEBZE BALÇIK’TA DEPO, DERE ISLAHI VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR GEBZE BALÇIK’TA DEPO, DERE ISLAHI VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI...
Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi Tanıtıldı Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

BÜYÜKGÖZ: STK ÇALIŞMALARI BİR SEFER GÖREV...
Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen “Gebze’de Gündem Hizmet ve Yatırım” toplantısının üçüncü...

Haberi Oku