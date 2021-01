Başkan, ‘’16 Ocak Basın Onur Günü Atatürk’ten kalan yegâne mirastır’’

ATA’NIN KOCAELİ’NE VERDİĞİ BÜYÜK ÖNEM

Bu önemli tarihe verdiği değer nedeniyle Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür eden Başkan Büyükakın, ‘’Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923’te Kasrı Hümayunda düzenlediği basın toplantısı, Türk basın tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Kocaeli adına büyük önem taşımaktadır. Atatürk, 16 Ocak gecesi saat 21.30’dan sabaha karşı 03.30’a kadar yaklaşık 6 saat boyunca o dönem ülkemizin önde gelen gazetecileriyle bir araya gelmiş, Türkiye’nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olması gerektiği fikrini ilk kez dile getirmiştir. Üstelik Gazi Mustafa Kemal, çok kısa süre önce değerli annesi Zübeyde Hanımının vefat haberini almış, ancak acısını içine gömerek Kocaeli ziyaretini iptal etmemiştir. Bu da gazetecilere ve Kocaeli’ne ne kadar önem verdiğini bir kez daha ortaya koymaktadır’’ açıklamasını yaptı.

GAZETECİLİK MESLEK DEĞİL TUTKUDUR

Gazetecilik mesleğinin Cumhuriyetin kazanımlarından birisi olan demokrasinin olmazsa olmazı konumunda yer aldığını aktaran Başkan Büyükakın, ‘’Tarafsız ve ilkeli basın; toplumun haber alma özgürlüğünün de temelidir. Halkımızı en doğru şekilde bilgilendirmek, dünyada, ülkemizde ve şehrimizde yaşananlardan haberdar etmek için gece-gündüz demeden çalışan basın mensuplarının emeği her türlü takdire şayandır. Kendisini halkın doğru haber alma hakkına adamış bir gazetecinin gecesi gündüzü, yazı-kışı, hafta sonu veya tatili yoktur. Gazetecilik yılın 365 günü ve günün 24 saati yapılan bir meslek, hatta meslekten öte bir tutkudur’’ şeklinde konuştu. Kocaeli yerel basının Türk gazetecilik tarihinde müstesna bir yere sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, ‘’Yazılı ve görsel medyanın yanı sıra son dönemde sadece ülkemizde değil dünya genelinde öne çıkan yeni medya; halkı hızlı ve doğru bilgilendirmek gibi çok önemli ve toplumsal bir görevi üstlenmiştir. Gelişen ve değişen çağımızda, habere en hızlı ve en kısa sürede ulaşmak kadar; yapılan haberi bilgi kirliliğinden korumak ve tarafsız bir şekilde okuyucuya aktarmak da çok önemlidir. Toplumu doğru bilgilendirmek, sağlıklı bir kamuoyunun oluşturulmasına katkıda bulunmak açısından 4. güç olarak anılan medyanın elinde büyük imkânlar bulunmaktadır’’ yorumunu yaptı.

YEREL BASIN HİZMETLERİMİZDE YOL GÖSTERİCİ

Kocaeli’ne yapılan hizmetlerde yerel basının yön gösterici ve hedef belirleyici olduğunu aktaran Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı; ‘’Bugün Kocaeli’de vatanını ve milletini seven, ülkesinin ve Kocaeli’nin çıkarlarını her şeyin üzerinde gören gazeteci kardeşlerimin ve basın emektarlarının bu hassasiyetlere azami dikkat göstererek haberlerini yazdığı kanaatini taşıyorum. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi döneminde bile görevini aksatmadan yürüten ve bu nedenle hastalanan ve tedavi gören basın mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Önceki yıllarda Hakk’ın rahmetine kavuşan duayen gazetecilerimizi de rahmetle anıyorum. Kocaeli’de yazılı basında ve internet medyasında çıkan her haber, eleştiri, fikir ve öneriye saygıyla yaklaştığımızın ve basın mensuplarımızın görüşlerine büyük değer verdiğimizin bilinmesini istiyorum. Kocaeli’ne yaptığımız hizmetlerde yerel basının çok önemli bir etkisi ve görevi olduğuna inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye’mizin bekasını, Kocaeli’nin huzuru ve mutluluğunu ön plana alarak; doğru, birleştirici ve bütünleştirici habercilik ilkesinden sapmadan görevini yapan tüm gazetecilerimizin 16 Ocak Basın Onur Gününü tebrik ediyorum.’’