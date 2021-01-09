Başkan Acay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı! AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle mesaj yayınladı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:35