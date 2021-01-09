Başkan Acay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı!

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:35
Başkan Acay mesajında,"Haber verme, denetim ve eleştiri yapma, kamuoyunu bilgilendirme ve toplumsal bilinci geliştirme, toplumu eğitme ve düşünce dünyasını zenginleştirme gibi işlevleri bulunan basın, bu yönüyle kamusal görev yapmaktadır. Gazetecilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, haklarının güvenceye alınması, onların, görevlerini rahat bir ortamda yapabilmelerini sağlayacaktır. Bu vesileyle, başta ilçemizde yaşanan her türlü olayı takip ederek bize aktaran ve kamuoyunu bilgilendiren,değerli basın mensuplarının ve tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar dilerim"dedi.