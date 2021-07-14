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Başkan Acay’dan 15 Temmuz mesajı!

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay 15 Temmuz hain kalkışmasının yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Acay'dan 15 Temmuz mesajı!

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:09

 

Başkan Acay mesajında,”15 Temmuz 2016 tarihi ülkemiz açısından unutulmayacak bir dönüm noktası haline geldi. Devletimizin içine yerleşmiş Fetö Terör Örgütü üyelerinin ülkemizin birliğine ve beraberliğine kastettiği 15 Temmuz Darbe Girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde halkımız tarafından püskürtülerek yeniden kurtuluş destanı yazıldı. Demokrasi adına gösterdiği kararlı duruşu ve kendilerine uzatılan silahlara karşı canını hiç düşünmeden siper eden, kahraman Türk milleti vatanı uğruna neler yapabileceğini bir kez daha göstermiş oldu. Rabbim bizlere o günü bir kez daha yaşatmasın. Bu vesileyle bu cennet vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hürmet ve sonsuz saygılarımı iletiyorum ”ifadelerine yer verdi.

 

 

 

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