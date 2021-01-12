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Başkan Acay'dan Esnaf Ziyareti!

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Başkan Acay'dan Esnaf Ziyareti!

12 Ocak 2021 Salı 10:05

Başkan Acay ziyaret programı kapsamında Darıca Osman Gazi Mahallesinde faaliyet gösteren esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet edip esnafların sorunları, istek ve talepleri hakkında istişarede bulundu.Mahalle esnafları bu nazik ziyaretlerinden dolayı AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay’a teşekkür etti. Başkan Acay'a ziyaretlerinde Gençlik Kolları Başkanı Murat Yılmaz ve İlçe yöneticileri eşlik etti.











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